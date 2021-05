On continue de porter le masque dit la préfète du Tarn en réponse aux élus

La situation épidémique s’améliore progressivement dans le Tarn et de plus en plus de Tarnais se dont vacciner. Alors des élus - et notamment Olivier Fabre le maire de Mazamet- s’interrogent sur la nécessité de maintenir l’obligation du port du masque. Mais Catherine Ferrier, la préfète du Tarn, dit "on continue".

" Les personnes vaccinées peuvent contaminer"

Elle rappelle notamment que "cette évolution favorable du contexte sanitaire est permise par le respect des gestes barrières, le port du masque et le déploiement de la stratégie vaccinale. Néanmoins, la situation reste fragile". Pour ce qui est du maintien de l’obligation de porter le masque pour les personnes vaccinées, la préfète redit que "que les vaccins protègent des formes les plus graves de la maladie. Cependant, nous ne connaissons pas encore l’effet des vaccins sur la contagiosité du virus. Les personnes vaccinées peuvent être contaminées et contaminer d’autres personnes".

Sur les marchés mais pas en forêt

Mais Catherine Ferrier précise l’arrêté préfectoral reste en vigueur et prévoit le port du masque obligatoire pour tous les regroupements donnant lieu à conversation sur la voie publique (à partir de deux personnes), dans les zones à forte densité (abords des établissements scolaires, des centres commerciaux, des gares et des zones d’attente des transports en commun), ainsi que sur les marchés, de plein vent ou couverts. Autrement-dit, seul dans un parc ou en forêt, on peut marcher sans masque précise la préfète du Tarn. "La réouverture progressive des établissements recevant du public nous fait tous chaud au cœur, mais si l’on veut que cela puisse durer n’oublions pas nos bonnes habitudes " conclut la préfète.