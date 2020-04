"Continuer à freiner l'épidémie avant d'envisager une sortie" (Pr Chauvin, membre du conseil scientifique)

Emmanuel Macron reste entouré d’un conseil scientifique qui lui permet d’orienter ses décisions. Parmi ses membres, le Stéphanois Franck Chauvin, président du Haut Conseil de la Santé Publique.

"Ce n'est pas fini"

Pr Chauvin, quelle recommandation faites-vous en matière de confinement alors que le chef de l’État s'exprimera ce lundi soir ?

Ce qu'il faut comprendre c'est que quelles que soient les solutions, il faut arriver à contrôler la transmission du virus d'un individu à un autre. Chaque individu infecté doit contaminer moins d'une personne. Si on laisse chaque individu atteint contaminer plus d'une personne, l'épidémie se développe. C'est finalement assez simple. ceci étant dit quels sont les moyens à notre disposition ? La distanciation et les mesures barrières. L'épidémie connaissait un tel développement qu'on n'avait pas d'autre solution que de freiner très fort ce développement de façon à éviter la surcharge complète des hôpitaux et de toutes les structures sanitaires. C'est ce qui commence à porter ses fruits mais ce n'est pas fini. Il faut continuer à freiner de façon à pouvoir envisager une sortie lorsque le taux de transmission dans la population (le nombre de nouveaux cas sera suffisamment bas pour arriver à le contrôler et à prendre en charge les gens qui positifs au Covid-19.

"Le succès de la sortie ne reposera que sur le comportement individuel de chacun"

Est ce qu'on a atteint ce fameux "pic de l'épidémie ?

C'est un phénomène qu'on décrit dans une épidémie qui n'est pas contrôlée. Quand vous laissez une épidémie se développer dans une population vous avez un pic. Ensuite les gens ont une immunisation, une protection et il y a de moins en moins de gens à contaminer et l'épidémie diminue. Là nous ne sommes pas du tout dans ce cas. Nous sommes dans une épidémie que nous tentons de contrôler à son début. En pourcentage, peu de Français ont été en contact avec le virus. La notion de "pic d'épidémie" n'a pas de sens actuellement. Le confinement sert à remplacer toutes les mesures qui empêchent la transmission du virus et qui ne sont pas appliquées dans une situation générale. Une épidémie c'est un développement collectif lié à des comportements individuels. Dès lors que chacun des individus ne respecte pas scrupuleusement avec le principe que l'ont doit être en contact "contaminant" avec de moins de personnes dans la population, on est obliger de freiner à un niveau collectif et donc de confiner. Il va bien falloir envisager d'en sortir d'une façon ou d'une autre. Le succès de la sortie ne reposera que sur le comportement individuel de chacun d'entre nous.

"Ne pas se relâcher maintenant"

Le déconfinement justement. Son application progressive est actée ?

Non. De toute façon on n'a pas encore suffisamment freiné. Il ne faut pas relâcher maintenant et on voit des comportements inquiétants et irresponsables , des gens qui se rassemblent. Il est donc beaucoup trop pour savoir si on déconfinera progressivement, par zone ! Plus l'épidémie s'est développée dans un pays, plus le temps de confinement pour ralentir l'épidémie est important. Dans certains pas, l'épidémie était en retard par rapport à nous. Ils ont commencé à freiner en même temps que nous et peuvent déconfiner plus tôt que nous.