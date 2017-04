Contraception : vers une pilule sans ordonnance ?

Une pilule sans ordonnance pourrait voir le jour. C'est en tout cas ce que souhaite le collectif "Libérez ma pilule" qui regroupe des pharmaciens, des associations féministes et le planning familial. Ils ont signé une pétition pour que soit mise sur le marché une pilule délivrée sans ordonnance.

Donner plus d'autonomie aux femmes et faciliter l'accès à la contraception

Des pharmaciens, des médecins et des associations féministes, en partenariat avec le planning familial ont donc lancé une pétition et écrit une lettre ouverte pour que cette pilule voit le jour. Selon eux, "il est anormal que la pilule contraceptive nécessite encore au 21e siècle une prescription médicale". Leur but, donner plus d'autonomie aux femmes et un meilleur accès à la contraception.

Une pilule progestative, soit micro-dosée

Et aussi faire que la course en catastrophe à la pharmacie la plus proche quand on a oublié sa pilule ne soit plus qu'un mauvais souvenir. Le collectif souhaite inciter les laboratoires pharmaceutiques à élaborer une pilule progestative, donc micro-dosée, pour qu'elle soit accessible "en libre service" aux femmes.

Un pharmacien ne pourra jamais remplacer le suivi médical

Mais, alors qu'il n'est encore qu'à l'état de projet, certains pharmaciens pointent déjà les limites d'une telle initiative. Charlotte, pharmacienne à Dijon, trouve par exemple qu'un pharmacien ne pourra jamais remplacer le suivi médical d'un gynécologue.

"Nous ne sommes pas assez compétents pour savoir quelle pilule délivrer à quelle jeune fille" : Charlotte, pharmacienne à Dijon

Dans un tweet daté de ce mardi, Laurence Rossignol, la ministre de la Famille, de l'Enfance et du Droits des Femmes a apporté son soutien au collectif.