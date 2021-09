Contraception féminine gratuite jusqu'à 25 ans : "une bonne avancée" pour le Planning Familial des Deux-Sèvres

La pilule, l'implant contraceptif, le stérilet, le diaphragme... Toutes les contraceptions vont devenir gratuites pour les femmes jusqu'à 25 ans à partir 1er janvier prochain. C'est annoncé ce jeudi 9 septembre par le ministre de la Santé. Jusqu'à maintenant, elles étaient gratuites seulement jusqu'à l'âge de 18 ans.

Olivier Véran parle d'un recul de la contraception chez certaines jeunes femmes, et le prix est un frein. "C'est insupportable que des femmes ne puissent pas se protéger, ne puissent pas avoir de contraception parce que ça leur coûte trop cher" a-t-il expliqué.

C'est une bonne avancée

Cette gratuité, c'est une avancée, une "bonne avancée" pour le Planning familial des Deux-Sèvres, association qui milite pour le droit à la contraception. Barbara Vallée est animatrice de prévention au sein de cette association et les difficultés d'accès à la contraception pour cette tranche d'âge des femmes, elle y est confrontée tous les jours.

"Entre 18 et 25 ans, souvent, soit on est étudiante, soit on commence une vie active donc ce ne sont pas les meilleures conditions, financièrement, pour acheter une contraception. On le voit déjà avec la précarité menstruelle où certaines doivent faire un choix entre se nourrir ou se payer des protections hygiéniques donc parfois, la contraception arrive encore après, et elles préfèrent faire une croix dessus", explique Barbara Vallée.

Elles vont prendre leur contraception seulement un mois sur deux

"Parfois, j'ai certaines jeunes femmes qui, quand elles apprennent le coût d'une contraception, elles vont en choisir _une autre, moins chère_, parce qu'elles ne peuvent pas se permettre de payer autant pour une contraception, même si ce n'est pas la plus adaptée. Ou alors, elles vont la prendre un mois sur deux, uniquement une partie de l'année ou croiser les doigts, on va dire", reconnaît cette animatrice de prévention.