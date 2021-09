Contraception gratuite jusqu'à 25 ans : "Une avancée importante" pour le Planning familial de l'Indre

Ce jeudi, le ministre de la Santé Olivier Véran a annoncé que la contraception sera gratuite pour toutes les femmes jusqu'à 25 ans à partir du 1er janvier prochain. Pour le Planning familial de l'Indre, c'est une avancée, même "si on peut aller encore plus loin".

"C'est une avancée pour les femmes, mais on peut aller encore plus loin" : c'est le commentaire du Planning Familial de l'Indre après l'annonce d'Olivier Véran ce jeudi. Invité de l'éimission "Les 4 vérités" sur France 2, le ministre de la Santé a indiqué que la contraception hormonale sera dorénavant prise en charge par l’Assurance maladie, jusqu’à l’âge de 25 ans contre 18 aujourd'hui. "Il y aura une prise en charge de la contraception hormonale, du bilan biologique qui peut aller avec, de la consultation de prescription et de tous les soins qui sont liés à cette contraception jusqu'à 25 ans" a précisé Olivier Véran. La mesure qui représente "un effort de 21 millions d'euros" par an, doit entrer en vigueur le 1er janvier prochain.

"C'était une nécessité"

Jusqu'ici, les femmes de plus de 18 ans, qui voulaient bénéficier d'une contraception gratuite et anonyme pouvaient se rendre dans un centre de planification. Le problème, c'est qu'il n'y en a pas partout : trois seulement dans l'Indre par exemple, dans les hopitaux de Châteauroux, Le Blanc et Issoudun. Étendre l'âge limite de la gratuité de la contaception de 18 à 25 ans, "c'était une nécessité" estime Sarah Bourdin animatrice et accueillante au Planning familial de l'Indre : "On a beaucoup de femmes de plus de 18 ans qui appellent, qui sont encore dans leurs études ou d'autres pour qui, la précarité ne permet pas un accès libre à ces contarceptifs. On est très heureuses de ctete avancée, mais notre demande depuis toujours, c'est le remboursement de tous types de contraceptifs pour toutes les personnes majeures, les femmes mais aussi les hommes. C'est un droit fondamental de santé publique" ajoute Sarah Bourdin.

Informations pratiques

Le Planning familial de l'Indre tient des permanences les lundis et mercredis de 14h à 17h sans rendez-vous (les autres jours sur rendez-vous) - 1 rue de Provence face au centre social Beaulieu à Châteauroux (Ligne de bus n°1 - arrêt Provence). Le planning familial peut proposer aussi des permemances délocalisées.

