Contraception gratuite : "Le prix peut être un frein"

Réduire le nombre d'IVG et que les jeunes femmes se retrouvent moins face à des grossesses non-désirées : c'est le but du gouvernement qui annonce pour le 1er janvier la prise en charge complète de la contraception pour les femmes de moins de 25 ans.

Le ministre de la Santé a annoncé jeudi la prise en charge à 100% de la contraception pour les femmes de moins de 25 ans à partir du 1er janvier. Cela concerne la visite médicale (médecin ou sage-femme), les examens biologique et le dispositif de contraception : pilule, stérilet, diaphragme, contraception d'urgence hormonale...

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

"Ça peut convaincre, ce sera pris en charge, ça va concerner beaucoup de femmes", affirme Fanny Fur, médecin, directrice du centre de planification au Centre d'action sociale de Quimper. "Certains contraceptifs sont déjà pris en charge à 60% par l'assurance maladie, donc c'est la part mutuelle, que tout le monde n'a pas, qui sera prise en charge par l'assurance maladie. Le prix peut être un frein : les moins favorisés ont déjà accès à cette prise en charge à 100%. Il y a une certaine frange de la population qui n'a pas accès à la CMU et qui a donc cette prise en charge de la mutuelle à payer. "

Il n'y a pas que la question financière.

"On est dans un désert médical, ça devient de plus en plus compliqué de trouver un médecin généraliste ou un gynécologue. Rappelons que les sages-femmes peuvent faire ce type de prescription", rappelle Fanny Fur. "On retrouve une grosse peur des hormones, avec une tendance au retour des méthodes naturelles. Les pilules ont tendance à être diabolisées, notamment sur les réseaux sociaux. Les contraceptions hormonales sont en baisse, au profit de dispositifs comme les stérilets, qui vont être utilisés par les populations les plus favorisées. Pour les moins favorisées, ce sera les préservatifs, ou d'autres méthodes naturelles moins efficaces."

Baisse des IVG pour les jeunes filles de 18 ans déjà concernées par la prise en charge

"La tendance depuis les années 1995 : l'IVG, malgré le panel de contraceptifs, continue d'augmenter, notamment chez les 18-25 ans. Chez les mineures, par contre il y a une baisse. Est-ce que c'est lié à la gratuité depuis 2013, c'est possible."

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix