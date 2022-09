Contraception : "encore trop d'ignorance" déplorent les professionnels de l'hôpital du Mans

Des plaquettes de pilules, des stérilets, des implants, des anneaux vaginaux ou encore des préservatifs masculins et féminins. Tous ces moyens de contraception sont exposés sur la table d'un stand dans la hall Plantagenêt de l'hôpital du Mans (Sarthe). Pour tenir ce dispositif il y a des professionnelles du centre de santé sexuelle et du centre gratuit d’information, de dépistage et de diagnostic (GeGIDD). Le but étant d'informer le public à l'occasion de la journée mondiale de la contraception ce lundi 26 septembre.

Avec des affiches et des moyens de contraception, ces professionnelles de santé comptent informer. Selon la sage-femme Dominique Devisse, il existe aujourd'hui de nombreux a priori. "On entend souvent que les hormones seraient mauvaises pour le corps. Évidemment, c'est important de ne pas en faire trop mais faut savoir que les hormones nous permettent de grandir, de vivre donc d'un côté c'est quelque chose de naturel."

D'autres inquiétudes persistent comme la prise de poids, la perte de fertilité ou encore le fait d'avoir un corps étranger en soi. Ces inquiétudes se renforcent aussi à cause d'une méconnaissance selon Manuela Ganache. Elle est aide-soignante. "La contraception ce n'est pas quelque chose dans la culture de certaines personnes qui viennent de l'étranger. Mais cela dépend aussi du contexte familial, si la conception est un sujet dont on parle beaucoup à la maison ou pas."

Différents moyens de contraception sont exposés sur la table du stand. © Radio France - Lucie Amadieu

Pour s'assurer que les jeunes reçoivent les informations concernant les méthodes de contraception, ces professionnelles de santé se déplacent dans les établissements scolaires. Un moyen aussi de sensibiliser à la protection face aux maladies sexuellement transmissibles.

Un manque de moyens de contraception pour les hommes

La contraception est principalement gérée par les femmes. Les hommes, eux, manquent de choix et de possibilités déplore Dominique Devisse, sage-femme au centre de planification de l'hôpital du Mans, un service médical consacré à la vie sexuelle et conjugale. "Malheureusement il n'y a que les préservatifs pour les hommes. On parle beaucoup des slips chauffants en ce moment mais dans les faits c'est très compliqué. Il faut quand même faire un spermogramme non remboursé. Il faut trois mois pour qu'il n'y est plus de production de spermatozoïdes. Il faut que l'homme porte chaque jour pendant 16 heures son slip. Enfin, il faut refaire un spermogramme. C'est très contraignant."

Selon la sage-femme, elle voit de plus en plus d'hommes s'intéresser à leur contraception. Au delà du préservatif et du slip chauffant, il existe la vasectomie. Une opération qui bloque les canaux transportant les spermatozoïdes. Mais bien que ce soit réversible dans 80% des cas, les hommes craignent d'être stérile à vie.