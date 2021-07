Contre l'obligation vaccinale, un préavis de grève au CHU de Nîmes

"C'est de la discrimination complète", enrage Béatrice, aide soignante au CHU de Nîmes. "Chacun est libre d'être vacciné ou non vacciné. C'est pas nous les soignants qui amenons le Covid aux patients, ce n'est pas vrai. Nous avons eu des patients Covid la semaine dernière, nous prenons les mesures d'hygiène... pour que nos patients soient au mieux. On n'a pas à nous mettre à pied parce qu'on n'est pas vacciné. Où est notre liberté aujourd'hui ? Le collègue non vacciné, c'est son choix. Moi, le collègue non vacciné, ce n'est pas autre chose qu'un collègue. Il a ses valeurs comme moi." Béatrice est devant l'entrée de l'hôpital avec quelques collègues et, derrière eux, la banderole de grève. Une grève qui n'aura pas de conséquences pratiques, les personnels grévistes étant réquisitionnés. De plus l'UNSA n'est que le 3e syndicat du CHU de Nîmes, derrière FO puis la CGT.

Béatrice, aide soignante au CHU de Nîmes Copier

Refuser ce que ces soignants appellent une discrimination et donc une division, une fracture entre vaccinés et non vaccinés. "Il y a le camp des vaccinés et le camp des non vaccinés" regrette Pascale, infirmière au CHU de Nîmes. "Les gens voient les non vaccinés comme de potentiels ennemis, on en est quand même là. C'est en général à l'hôpital et dans nos amis, c'est comme ça. Il y a des gens que, momentanément, je vais cesser de voir parce que ce n'est pas possible. Le dialogue n'est pas possible. Il y a une espèce d'endoctrinement qui a été fait par le gouvernement."

Pascale, infirmière au CHU de Nîmes Copier

Une obligation vaccinale refusée pour plusieurs raisons par ces personnels hospitaliers. "C'est une atteinte à nos droits et à nos libertés dit Claire, psychomotricienne, qui par ailleurs conteste le mot vaccin : c'est une injection génique avec une AMM [autorisation de mise sur le marché] conditionnelle." "Et donc c'est normal que les personnels se posent des questions et n'acceptent pas d'être réduits au silence" enchaîne Armand Pijulet, secrétaire de l'UNSA Santé pour le Gard : "Cette obligation laisse entendre que les hospitaliers ne respectent pas les conditions de protection. C'est intolérable d'entendre ça. Quand vous êtes hospitalier, bien sûr que vous mettez le masque, bien sûr que vous respectez les mesures barrières. Et en même temps cette obligation vaccinale voudrait dire que les masques et les mesures barrières ne servent à rien pour limiter la propagation du virus. C'est en contradiction même avec la politique menée lors de la première puis de la deuxième vague."