Contre la vaccination à l'hôpital : certains salariés du CHU de Poitiers prêts à perdre leur emploi

Sur les sites du CHU de Poitiers ( le Centre Hospitalier et les 4 autres sites qui en dépendent ) 97% des 9 150 personnels seraient vaccinés avec les deux doses annonce la direction. Pour les autres, il est obligatoire d'être entré dans un schéma vaccinal. Pour faire simple c'est au moins une dose et un test négatif en attendant la 2ème injection. Cette tolérance court jusqu'à la mi-octobre. Il y aurait aujourd'hui entre 300 et 400 personnes qui n'auraient pas encore fourni la preuve de leur schéma vaccinal. Tous les personnels doivent s'y plier : les médecins, les internes, les soignants, les administratifs, les techniciens...)

Je suis en train de faire le deuil de mon emploi

Pourtant certains se disent opposés à cette obligation et sont prêts à tenir quitte à perdre leur emploi. Exemple avec une employée administrative du CHU de Poitiers que nous avons rencontrée : "A partir d'aujourd'hui mercredi je ne peux plus venir travailler, je ne peux venir exercer, je n'ai plus le droit d'être en contact avec mes collègues, les patients. Aujourd'hui je ne souhaite pas rentrer dans un schéma vaccinal, je n'ai pas reçu de 1ere dose de vaccin, j'ai besoin de prendre mon temps. C'est une réflexion que j'ai et chacun doit avoir le choix de vouloir se faire vacciner ou non." Aujourd'hui la jeune femme se dit déterminée " Alors ça commence par une mise à pied, mais je ne vois pas comment à terme ils pourraient nous licencier. Je suis prête de toutes façons à perdre mon emploi, aujourd'hui très clairement je suis en train de faire le deuil de mon emploi. Je vais peut être devoir quitter le CHU et même devoir me réorienter."