Contre le burn out, deux sophrologues de Limoges prônent les micro-siestes accompagnées

Ce mardi marque la 12ème journée européenne de la dépression, axée en particulier sur la dépression liée au travail et le burn out. Pour apprendre à lâcher prise, deux sophrologues de Limoges proposent des "micro-siestes accompagnées", une fois par semaine dans un café.

Installées au rez-de-chaussée du café-bureau La Giraffe, Fabienne Jaramillo et Nathalie Ombreux organisent chaque lundi des séances de micro-siestes accompagnées. Pour ces sophrologues c'est un bon moyen de lutter contre le stress et de lâcher prise dans un monde où tout va trop vite. "Culturellement en France, la sieste est pour les fainéants" constate Fabienne Jarmaillo, mais elle peut permettre d'être "plus concentré et plus efficace au travail." L'enjeu est de taille car selon l'institut national de veille sanitaire environ 480.000 salariés souffraient de dépression au travail ou de burn out, en 2015 en France.