Contre le coronavirus, la mairie de Remiremont décide de désinfecter les rues

La ville de Remiremont vient de commencer ce vendredi le nettoyage de ses trottoirs et de son mobilier urbain pour éviter toute diffusion du coronavirus. "Cela participe à l'effort de guerre", déclare le maire Jean Hingray.

Entre cinq et six agents arpentent les rues de Remiremont depuis ce vendredi matin

Elle est donc la première ville vosgienne à passer le pas. La municipalité de Remiremont a décidé de désinfecter les trottoirs et le mobilier urbain pour freiner, encore un peu plus, la diffusion du coronavirus. L'initiative est dans les tuyaux depuis deux jours et les premiers pulvérisateurs sont sortis dans les rues ce vendredi matin. Le maire de la ville Jean Hingray l'a d'ailleurs annoncé en photo sur son compte Facebook.

"Bravo aux services techniques de la ville", écrit le maire de remiremont Jean Hingray - Jean Hingray - Facebook

Les sapeurs-pompiers ont prêté une partie de leur matériel aux agents municipaux. Ces derniers vont désormais désinfecter les rues de tous les quartiers chaque jour. "Une brigade de cinq ou six personnes pour nettoyer les trottoirs et les poubelles qui peuvent être infectés," précise le maire de Remiremont qui veut se concentrer, dans un premier temps, sur le nettoyage du centre-ville historique.

"Les gens font des efforts en restant chez eux et en se nettoyant souvent les mains, déclare Jean Hingray. Il faut que la ville donne, elle aussi, l'exemple avec ses biens publics. Cela fait partie de l'effort de guerre."