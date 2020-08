Contre le Covid-19, l'entreprise jurassienne 8'48 commercialise une lampe anti-virus

A Lons-Le-Saunier dans le Jura, l'entreprise 8'48 propose une nouvelle solution contre le coronavirus : une lampe à UVC qui tue tous les virus et microbactéries, et donc aussi le Covid 19.

Dans le Jura, l'agence 8'48, spécialisée dans l'éclairage architectural, a peut-être trouvé un remède contre le coronavirus : une lampe à UVC qui tue tous les virus et micro bactéries et qui pourrait donc anéantir le Covid-19. C'est une lampe un peu spéciale qui n'éclaire pas, puisque les UVC sont dangereux pour la santé.

Il s'agit en fait d'un grand tube qui nettoie l'air d'une pièce en une ou deux heures et qui permet de tuer tous les micro organismes. "C'est un produit qui traite l'air ambiant d'une pièce car il l'inspire dans une chambre d'irradiation et le rejette épuré", détaille Christophe Thiébaud, patron de l'agence 8'48. L'autre avantage de cette lampe pour lui, "c'est qu'elle peut être utilisée dans les open-space, les Ehpad, les hôtels, les salles d'attente des administrations... On peut l'utiliser pour protéger les personnes sans les isoler. L'usage est infini."

Commercialisation en cours

Elle est en train d'être commercialisée par l'agence. Le gérant, Christophe Thiébaud a choisi de proposer ce nouveau produit à ses clients depuis le confinement. "J'ai eu l'idée de trouver un produit qui puisse désinfecter tous types de locaux : c'est très économique, c'est efficace à 99,9% et c'est écologique car aucune particule ne se répand dans l'air" explique le patron. La lampe traite 100 mètres cubes d'air dans l'heure.

Entre 500 et 600 euros

Elle est en train de recruter des agents commerciaux pour pouvoir la proposer aux entreprises, établissements de santé ou collectivités. Elle coûte entre 500 et 600 Euros.