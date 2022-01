Contre le Covid dans les classes, les communes alsaciennes installent progressivement des capteurs de CO2

Encore peu plébiscités il y a quelques mois, les capteurs de CO2 commencent à faire petit à petit leur place dans les salles de classes alsaciennes. L'outil, qui mesure la quantité de CO2 dans l'air et indique par un bip le moment où il faut aérer la pièce, est de plus en plus utilisé dans les écoles, même si plusieurs freins subsistent quant à sa généralisation.

Un outil pédagogique

Les contaminations qui n'en finissent pas et la demande du corps enseignant ont poussé de plus en plus de mairies à investir dans ces boîtiers. A l'image du Haut-Rhin, où plusieurs commandes groupées ont permis d'équiper plus d'une centaine de communes. "C'est important car ça permet de sensibiliser les enseignants, les enfants, mais aussi les parents au réflexe de l'aération des pièces", éclaire Fabian Jordan, le président de l'association des maires du Haut-Rhin.

Dans le Bas-Rhin, l'adhésion semble un peu moins marquée. Mais certaines communes franchissent le pas, comme celle de Sélestat. Au mois de novembre, elle s'est décidée à fournir les 76 classes de la commune en capteur de C02. Coût total de l'opération : 5700 euros.

_"On a d'abord demandé l'avis du corps enseignant et aujourd'hui les instituteurs sont ravi_s", explique Geneviève Muller-Stein, adjointe chargée de l'éducation. C'est outil pédagogique : le voyant rouge qui s'allume rend plus simple le réflexe d'aérer pour les enfants, qui sont ensuite tentés de le reproduire à la maison."

Cet achat est également un investissement sur l'avenir selon elle. "On ne va pas s'en débarrasser à la fin de l'épidémie. Il y a plein d'autres virus qui circulent, donc ils resteront dans nos salles de classe."

C'est un outil supplémentaire, mais pas une fin en soi

En moyenne, l'outil coûterait 80 euros selon les maires des communes interrogés. Après l'achat, il est possible de se faire rembourser une partie du montant, à hauteur de 50 euros, en faisant une demande d'aides auprès de l'Etat. Même si elle tarde à venir selon le maire d'Hœnheim Vincent Debès, un des premiers à s'être fourni en capteurs de C02. "On a commandé au mois d'avril pour un montant de 6000 euros. Et on a rien reçu pour le moment".

De nombreuses communes, à l'image de celle d'Illkirch, ont fait le choix de ne pas doter leur classe de capteurs, privilégiant la communication auprès des chefs d'établissement pour imposer une aération régulière des salles de classe.

La mairie de Strasbourg a elle choisi un déploiement progressif. Un peu moins de 500 boitiers vont être installés le mois prochain, en priorité dans les cantines et les salles de sieste. Pas de quoi, en revanche couvrir l'ensemble des classes des 113 écoles de la ville.

"Les capteurs c'est un outil supplémentaire, mais pas une fin en soi. Grâce à ce déploiement, nous allons observer et analyser son efficacité. Et s'il s'avère qu'on a besoin de plus de capteurs, on lancera un nouvel appel d'offre", justifie l'élue en charge de l'éducation Hülliya Turan. Elle demande également à l'Etat de prendre en charge à 100% ces capteurs, comme l'ensemble des outils nécessaires à la mise en place du protocole sanitaire dans ces écoles.