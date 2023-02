Contre les déserts médicaux, Ajain en Creuse inspire le reste de la France

Ajain a-t-elle trouvé un remède aux déserts médicaux ? Depuis fin octobre 2022, la commune creusoise de mille habitants accueille un cabinet unique en France : des médecins des quatre coins du pays s'y relaient chaque semaine pour soigner les patients. Cette initiative pourrait bien faire boule de neige : les deux associations à l'origine de l'idée aimeraient dupliquer le modèle.

Il y a d'un côté Médecins solidaires, fondée par Martial Jardel, un jeune médecin haut-viennois . De l'autre, Bouge ton coq , créée par les frères Brochot dans le Puy-de-Dôme. "On ne veut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, mais l'idée serait d'ouvrir minimum cinq cabinets de ce genre en France en 2023. On ne sait pas encore où ni quand", précise Emmanuel Brochot.

Joanne accueille les patients du centre de santé d'Ajain. © Radio France - Marie-Jeanne Delepaul

Expérimenter avant de dupliquer

En quelques mois, Ajain est devenu une sorte de laboratoire d'innovation, un terrain d'expérimentation. "Dupliquer un système est assez simple et mécanique, mais la réussite du projet passera par la mobilisation des médecins. Plus on aura de médecins qui nous rejoindront, plus on sera en capacité d'ouvrir des centres", résume Emmanuel Brochot. "L'idée avec cette expérimentation est d'essayer, d'essuyer les plâtres et de mettre les rustines là où on n'a pas été bons."

Les médecins s'engagent à venir minimum une semaine par an. Leur motivation n'est pas financière, précise Martial Jardel : "Ils sont payés environ 800 euros la semaine. Il faut savoir que 800 euros, c'est ce qu'on peut gagner par jour dans une clinique en étant intérimaire ! Les médecins viennent ici parce qu'ils ont le cœur à l'ouvrage. Ce n'est pas un centre de soins non programmé qui est là pour faire du chiffre, on est là pour voir les patients, les voir bien et régler leurs problèmes."

Techniquement, les médecins sont salariés du centre de santé d'Ajain, sur un CDD d'une semaine : "L'association Médecins solidaires encaisse les recettes des consultations et les redistribue aux médecins en les salariant, en leur payant le logement et le véhicule qu'on leur met à disposition", détaille Martial Jardel.

Lui aussi rêve que l'exemple d'Ajain inspire d'autres territoires : "On veut créer un mouvement national des médecins qui se mobilisent pour lutter collectivement contre les déserts médicaux." Depuis l'ouverture du cabinet, une quinzaine de médecins de toute la France se sont déjà relayés à Ajain. Leur photo est épinglée sur une grande carte de France dans la salle d'attente. Bouge ton coq et Médecins solidaires vont lancer une campagne de communication auprès des professionnels de santé et du grand public afin de se faire connaître et recruter des volontaires.

Entre fin octobre 2022 et février 2023, une quinzaine de médecins se sont relayés à Ajain. © Radio France - Marie-Jeanne Delepaul

Il s'agit d'un petit cabinet modulaire de 60 m², facilement montable et démontable. © Radio France - Marie-Jeanne Delepaul

Des patients venus de loin

En attendant la création d'un autre cabinet ailleurs en France, celui d'Ajain est très sollicité. Le téléphone sonne parfois sans discontinuer. "Certains patients viennent de loin, parfois des départements limitrophes, de l'Allier, de l'Indre, de la Corrèze", confie Joanne, à l'accueil. Le cabinet accepte les nouveaux patients.

Dominique, 68 ans, s'y est précipitée. Venue passer sa retraite en Creuse, elle n'a plus de médecin depuis près de quatre ans : "C'est l'horreur, c'est grave ! Donc aujourd'hui j'ai rendez-vous à Ajain, je ne sais pas qui je vais voir, mais je sais que j'ai trouvé." Face aux déserts médicaux, l'urgence est immédiate, insiste Emmanuel Brochot : "On ne peut pas attendre vingt ans pour ouvrir dix centres, ça n'a pas de sens."

L'un de ces médecins finira-t-il par s'installer à Ajain ? Ce n'est pas l'objectif premier, mais évidemment tout le monde y pense : "Les médecins viennent ici pour une raison, la solidarité, mais on souhaite qu'ils reviennent pour une autre raison, parce qu'ils y ont trouvé du bonheur. Dans leur chambre dans le gîte, on leur offre un panier gourmand avec des spécialités de la région, on leur propose des invitations pour des concerts ou des événements locaux. Ca participe à l'accueil, ce ne sont pas juste des médecins venus soigner des inconnus : ce sont des gens attendus par une population."

Il poursuit : "Les médecins ne vont pas dans les déserts médicaux parce qu'ils ont peur de s'installer pour trente ans dans un bled qu'ils ne connaissent pas, là on leur donne l'occasion de tester une semaine." Le maire d'Ajain Guy Rouchon espère aussi qu'un médecin ou un couple pose définitivement ses valises à Ajain : "Ils seront venus une fois, deux fois, trois fois et auront trouvé les Creusois accueillants !"