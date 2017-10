Contre les maux de dos, connaissez-vous la chiropraxie ?

A l'occasion de la journée de la colonne vertébrale, les chiropracteurs ouvrent les portes de leurs cabinets pour des bilans gratuits. Au Havre et Montivilliers, ils sont quatre à exercer cette profession reconnue en 2002 "professionnel de la santé". De nombreux patients revivent grâce aux séances !

Prenez-vous soin de votre dos ? De votre colonne vertébrale ? Ce lundi c'est la journée de la colonne vertébrale ! oui, oui ! Nous sommes très nombreux à souffrir du dos et par conséquent de nombreuses autres parties du corps. Ce qu'on appelle les TMS, troubles musculo-squelletiques peuvent aussi être reconnus comme maladie professionnelle dans certains cas. Pour les soigner, des séances de chiropraxie peuvent aider.

La chiropraxie consiste à faire des manipulations douces de la colonne vertébrale mais aussi des zones musculaires douloureuses ou bloquées. Il y a environ 900 chiropracteurs en France et ils sont reconnus professionnels de la santé depuis 2002, tout comme les osthéopathes.

Les gens viennent pour des problèmes de dos, des maux de tête, des problèmes de digestion etc..." - Julien Niel

ça craque, parfois ça fait drôle mais après une séance on se sent mieux, zen et léger"- Grégory