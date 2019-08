Contribuez à repérer les tiques en Alsace grâce à CiTIQUE

4000 morsures de tiques sont répertoriées chaque année en Alsace, c'est deux fois plus que la moyenne nationale. Pour favoriser la prévention et améliorer la recherche, la région Grand-Est a maintenant une plateforme participative en ligne : CiTIQUE.

Alsace, France

Le programme CiTIQUE (des citoyens et des tiques) vise à améliorer la transmission d'informations sur les morsures de tiques entre les scientifiques, les médecins et la population. Il a été mis en place il y a deux ans par des chercheurs de Nancy. Tout un chacun est invité à répertorier les morsures pour favoriser la prévention.

à lire aussi Maladie de Lyme : des recommandations pour améliorer le diagnostic et le traitement présentées ce mercredi

C'est un groupe de chercheurs qui a lancé l'application pour demander la participation des citoyens dans leurs recherches. Le principe est simple, si vous êtes victimes d'une morsure vous la signalez en ajoutant le lieux la date et une photo de la tique. C'est possible sur le site internet de CiTIQUE, mais aussi par courrier en envoyant également la tique ou encore via une application sur téléphone, mise en service par l’Inra, l’Anses et le ministère des Solidarités et de la Santé.

Pour ce faire les données sont collectés par des bénévoles qui deviennent "référents boites aux lettres" qui se chargent de transmettre les tiques au Laboratoire Tous Chercheurs de Nancy.

D'après le réseau "sentinelles" qui fait de la veille épidémiologique partout en France, il y aurait 4000 morsures de tiques en Alsace chaque année, c'est deux fois plus que la moyenne nationale. Les tiques véhiculent près de 38 microbes dont la maladie de Lyme.