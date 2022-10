Convention citoyenne sur la fin de vie : les participants tirés au sort à partir de ce mardi

Le tirage au sort des 150 citoyennes et citoyens qui formeront la Convention citoyenne sur la fin de vie est lancé ce mardi, indique le Conseil économique, social et environnemental (CESE) dans un communiqué. Ce tirage au sort sera réalisé à partir d'un panel. Le comité de gouvernance de la Convention citoyenne sur la fin de vie a décidé de retenir six critères de recrutement : "le sexe, l’âge, les typologies d’aire urbaine, la région d’origine, le niveau de diplôme et la catégorie socioprofessionnelle", détaille Claire Thoury, présidente du Comité de Gouvernance de cette convention citoyenne, sur franceinfo .

Résultats attendus fin mars

Cette Convention citoyenne, voulue par Emmanuel Macron , a pour but de répondre à une question simple : faut-il faire évoluer la loi sur la fin de vie ? Les participants tirés au sort se réuniront à neuf reprises, entre le 9 décembre et le 19 mars. Vingt-sept jours de travail au total avant de remettre les conclusions au gouvernement.

"L'enjeu, c'est d'avoir une 'mini France' qui va se rassembler, d'avoir une diversité de points de vue qui soient entendus et une diversité de profils, pour contribuer au débat national", poursuit Claire Thoury. Les citoyens et citoyennes seront tirés au sort à partir de numéros de téléphone générés de façon aléatoire (85 % de portables et 15 % de fixes). Le CESE indemnisera les participants, prendra en charge les frais de transports, d'hébergement, et la garde d'enfants si besoin.

L'objectif est d'aboutir à un texte de loi en 2023, selon Emmanuel Macron. Le chef de l'Etat qui n'exclut pas l'organisation d'un référendum.