Convention citoyenne sur la fin de vie : "on ne débat jamais assez de cette question" selon l'ADMD 57

Près de 200 Françaises et Français participent, dès ce vendredi, à la convention citoyenne sur la fin de vie. Cette assemblée, composée de gens de tous âges et de toutes catégories socioprofessionnelles, se réunira à neuf reprises pour des sessions de trois jours d'ici au mois et de mars, et de devra faire des propositions au gouvernement sur la question .

Un format inédit pour une question ancienne, sensible, "toujours taboue" selon Maxence Pelletier, invité de France Bleu Lorraine. "On n'en débat jamais assez pourtant ça peut permettre d'apaiser certaines peurs, commente le délégué de l'association pour le droit de mourir dans la dignité (ADMD) en Moselle, Meurthe-et-Moselle et Meuse. A l'ADMD, on n'en attend pas beaucoup que cette convention. Reste à voir sur quoi elle va aboutir. Quand Emmanuel Macron organise un débat, en terme de propositions, on l'a vu avec les gilets jaunes ou la convention climat, il faut voir ce qu'il va en découler législativement..."

Toujours des inégalités dans l'accès aux soins palliatifs

C'est sur la question de l'accès aux soins palliatifs que Maxence Pelletier espère une avancée lors de cette convention. "Nous sommes pour le libre choix à l'ADMD mais, dans 10 % des cas, les soins palliatifs ne soulagent pas la douleur et le dispositif doit être complété par une aide à mourir. Et l'accès aux soins est inégal. En gros, les deux-tiers de la population sont exclus des soins. Le CHR Metz-Thionville a un service, mais dans certains départements, il n'y a pas de lits identifiés, pas d'équipe mobile. Si la loi pouvait corriger, ce serait déjà une bonne chose" conclut Maxence Pelletier.

La loi actuelle, la loi Léonetti-Claeys, interdit l'euthanasie mais prévoit une sédation profonde pour les malades en phase terminale et aux souffrances inapaisables.