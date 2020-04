Coronavirus : la blanchisserie des hôpitaux de Bigorre demande de l'aide et du tissu

La blanchisserie des hôpitaux de Bigorre s'est retroussé les manches. Elle a décidé de fabriquer elle-même les surblouses pour le personnel soignant. C'est le produit dont le milieu hospitalier à le plus besoin en ce moment. 80 personnes cousent en ce moment pour les établissements de Tarbes, Bagnères, Lourdes. Il faut encore plus de petites mains, et surtout des matières premières pour fournir ces surblouses : tissus, élastiques, biais et tout article de mercerie.

Nous utilisons 2.500 blouses par jour. Il nous faut à peu près 8.000 blouses pour fonctionner.

Sylvie Phlippoteau, administratrice du groupement qui gère cette blanchisserie Copier

Vous pouvez déposer le matériel au dépôt de la blanchisserie à Tarbes dans le quartier de la Gespe ou aux accueils des hôpitaux de Tarbes, Lourdes et Bagnères.