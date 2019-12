COP 25 : quel enjeu pour la 25ème conférence sur le climat des Nations Unies ?

C'est ce lundi que la COP 25, la 25ème conférence sur le climat des Nations Unies commence à Madrid en Espagne. Sa présidence est assurée par le Chili qui devait au départ accueillir cette conférence. Presque 200 Etats vont plancher ensemble jusqu'au 13 décembre sur les moyens de lutter contre le changement climatique. Et donc de baisser les émissions mondiales de CO2.

Quel est l'enjeu principal de cette COP 25 ?

Le principal enjeu de cette conférence est d'augmenter et de beaucoup les engagements pris par les pays en 2015 lors de l'Accord de Paris. Et il y a grande urgence, car actuellement on va tout droit vers les trois degrés de plus d'ici 2 100. Et ce n'est pas mieux pour la suite : seuls 68 pays ont promis de faire plus mais ça représente moins de 10% des émissions mondiales de CO2.

D'où le défi pour l'Europe d'arriver à convaincre la Chine et l'Inde d'y aller aussi fort qu'elle pour le climat. L'Europe vient de décider d'être climatiquement neutre en 2050. Ce qui va nécessiter de réduire le CO2 de moitié d'ici 10 ans. Mais cet objectif est d'autant plus indispensable que les Etats Unis ne sont plus dans l'Accord de Paris. En plus, l'Australie et le Japon ont revu à la baisse leurs efforts pour le climat.

Deux sujets qui fâchent à la table de la COP 25

Autre difficulté sur la table de cette COP 25, il y a deux gros sujets qui fâchent : l'aide financière aux pays en voie de développement et le réforme du marché carbone.

Le système de marché carbone qui permettait aux pays riches de compenser leur pollution en finançant des projets verts dans les pays pauvres n'a plus cours. Il faut donc un autre système et un système plus efficace.

Le slogan choisi pour cette COP 25 est "Time for action" le moment d'agir. Mais comme l'a dit l'ONU la semaine dernière pour être à la hauteur de l'urgence, les réductions mondiales de gaz à effet de serre doivent être immédiates et drastiques. Moins 7,6% de CO2 chaque année dès l'an prochain et pendant au moins dix ans.