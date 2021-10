Handicapé, ce Sarthois lance un appel aux dons pour adapter son logement

C'est une personne handicapée qui aimerait juste pouvoir prendre une douche et quitter par moment son lit pour son fauteuil roulant. Romain Dupont, 37 ans, habitant à Cormes près de La Ferté Bernard, souffre depuis la naissance d'amyotrophie spinale, une maladie neuromusculaire dégénérative. Ces muscles ne le portent plus, respirer est pour lui un "exploit quotidien" raconte Romain qui se décrit lui même comme "un esprit enfermé dans un cadavre". Son seul souhait, c'est d'avoir un peu plus de "confort", à savoir un logement adapté. Pour ce faire, il lance un appel aux dons.

Aujourd'hui, il vit chez son père dans une pièce de 20 m², sans salle de bain, trop petite pour installer les appareils qui lui permettraient de se doucher ou de passer simplement dans son fauteuil roulant. "Il n'y a pas assez d'espace" témoigne Nathalie, l'une des quatre auxiliaire de vie qui se relaient pour être aux côtés de Romain, 24 heures sur 24. "On est tout le temps obligé de pousser les meubles pour circuler, tout est sur roulettes. Ce n'est pas pratique pour s'occuper correctement de lui. C'est plein de difficultés".

17 années sans pouvoir prendre de douche

La première concerne la toilette, qui se fait uniquement au gant. Cela fait 17 ans que Romain Dupont n'a pas pu prendre de douche. "Pour le faire, il faut que j'aille à l''hôpital. Mais qui va à l'hôpital pour se doucher ?". Pour se laver "normalement", il lui faudrait un "chariot douche" explique l'auxiliaire de vie qui effectue avec ses collègues la toilette quotidienne, mais encore une fois "il n'y pas la place".

La toilette se fait uniquement au gant, faute d'équipement permettant à Romain Dupont de prendre une douche. © Radio France - Julien JEAN

La situation n'est pas idéale non plus pour les indispensables soins quotidiens. C'est Dominique, le père de Romain qui les effectue. C'est également lui qui le porte pour l'installer dans son fauteuil roulant. Mais le transfert lit - fauteuil est de plus en plus difficile. "Plus douloureux" explique Romain, "Plus physique" ajoute son père qui les années passant a plus de mal à le porter. "Romain et l'appareillage, cela fait 60 kilos, c'est lourd" et "moi, je ne peux pas l'aider en m'accrochant, je suis un poids mort" dit son fils. La solution serait un lève-personne. Mais là encore pas assez de place.

Pas assez de place enfin pour la vie sociale, toute aussi indispensable ajoute Nathalie. "Romain a beaucoup d'amis, on sort les jeux de sociétés et puis, on se retrouve un peu trop à l'étroit".

Lorsque Romain a perdu sa mère il y a un an, au deuil s'est ajouté "l'anxiété". "Ma mère c'était un peu mon auxiliaire. Je me suis dit comment je vais faire maintenant qu'elle est partie. Que va-t-il se passer si je me retrouve tout seul ?".

64 000 euros à trouver

Il faut donc agrandir le logement. Le projet est lancé. Des devis effectués. Romain Dupont aimerait doubler la surface de sa chambre pour atteindre 45 m² et créer une salle de bain. Mais si la sécurité sociale prend en charge la plupart des dépenses liés au handicap, elle ne finance pas les opérations de gros œuvre. Romain Dupont doit donc trouver 64 000 euros. Pour cela, il a ouvert sur internet une cagnotte jusqu'au 25 décembre.