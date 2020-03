Coronavirus : 29 nouveaux cas enregistrés en une journée en région Centre-Val-de-Loire

La Région Centre-Val-de-Loire compte ce jeudi, 157 cas de Coronavirus, validés par l'Agence Régionale de Santé. Le département du Loiret enregistre la plus forte progression en 24h.

L'épidémie de Coronavirus poursuit sa progression en Région Centre-Val-de-Loire. On enregistre ce jeudi 157 cas, soit 29 cas supplémentaires en une journée. Pour la journée de mercredi, à titre de comparaison, 25 nouveaux cas avaient été comptabilisés.

L'augmentation la plus forte est dans le Loiret, avec 13 nouveaux cas

C'est dans le Loiret que la hausse du nombre de cas de Covid-19 est la plus importante, avec 13 cas supplémentaires en 24h. En Eure-et-Loir, on enregistre 7 cas supplémentaires, et 5 en Indre-et-Loire, département qui avait connu une forte hausse mercredi, avec 11 cas supplémentaires. Dans les autres départements de la Région Centre, la progression du virus est contenue.