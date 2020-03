Coronavirus : Châteauroux Métropole ferme ses cimetières au public

Châteauroux Métropole est mobilisé pour faire face à cette épidémie de Coronavirus et adapte ses services. Les trois cimetières sont désormais fermés au public.

Pour faire face à l'épidémie de Coronavirus et limiter au maximum les risques de contamination, Châteauroux Métropole a décidé de fermer au public, à compter de ce vendredi, ses trois cimetières. Ils ne seront ouverts que pour le passage des convois funéraires et des familles lors des inhumations. Dans un communiqué, Châteauroux-Métropole demande "aux familles de limiter à la plus stricte intimité la participation aux cérémonies funéraires et de respecter les distances de sécurité entre les personnes."

Les autres services :

Continuité du service de tri et de collecte des déchets

Le centre de tri du SYTOM continue de traiter les déchets. Toutes les collectes de déchets en porte à porte sont maintenues jusqu’à nouvel ordre. La collecte est réalisée aux jours habituels. Le détail est ici.

Déchets humides : les mouchoirs jetables, masques chirurgicaux, lingettes,... peuvent présenter un risque infectieux. Ils doivent être jetés dans des sacs fermés et doublés puis dans la mesure du possible déposés dans un bac ou un seau pour la collecte des déchets humides. Il ne faut surtout pas que ces déchets soient jetés dans un sac ou bac bleu pour la collecte des déchets secs.Et il est interdit de jeter par la fenêtre ou dans la rue les gants et les masques !

Déchets de soins à risques infectieux: tout déchet de soin piquant, coupant ou perforant doit être collecté dans des boîtes jaunes hermétiques adaptées et gérées par l’éco-organisme DASRI. Les patients en auto-traitement peuvent se procurer gratuitement une boîte en pharmacie sur présentation de leur ordonnance. Une fois remplie, la boîte devra être fermée et déposée dans un point de collecte en pharmacie. Les déchèteries étant fermées jusqu'à nouvel ordre, ces déchets ne peuvent être pris en charge qu'en les amenant en pharmacies.

Appel au civisme :

Avec les mesures de confinement, la production de déchets ménagers peut être plus importante. Châteauroux-Métrpole invite les habitants à bien gérer leurs déchets en faisant preuve de civisme (pas de déchets hors bacs, respect des jours de collecte, ceci afin de faciliter le travail des agents de la collecte et de la propreté urbaine) et de prévention, en limitant au maximum tout gaspillage.

Gestion de l'eau potable et des eaux usées

En raison de la crise sanitaire, les équipes de SAUR et de SUEZ sont mobilisées pour assurer une continuité de service au niveau des unités de production et de distribution d'eau potable ainsi que des sites d'épuration des eaux usées. Seules les missions prioritaires de terrain sont maintenues, les accueils clientèle sont fermés. Pour tout besoin d'intervention urgente, vous devez privilégier les numéros suivants :

SAUR : 05.87.23.10.09

SUEZ : 09.77.40.11.29

Garde des enfants du personnel de santé

La Ville adapte son service de garde du personnel de santé à compter de ce lundi 23 mars. Au regard des besoins, trois lieux seulement sont conservés :

St-Jean : Frontenac (élémentaire)

St-Jacques : La Pingaudière

Beaulieu : Jules-Ferry (maternelle)

Les enfants sont accueillis du lundi au vendredi, de 7h30 à 18h30, en groupe de maximum 10 enfants. Si besoin, d'autres lieux d'accueil pourront être ouverts. Le temps périscolaire est assuré par les agents de Châteauroux Métropole et le temps scolaire par les enseignants.