Coronavirus en Bretagne : 143 nouveaux cas depuis vendredi, dont près de la moitié proviennent du Finistère

L'épidémie de coronavirus connaît un léger rebond depuis plusieurs jours en Bretagne. Ce lundi 20 juillet, l'Agence Régionale de Santé annonce avoir recensé 143 nouveaux cas confirmés par test PCR depuis vendredi dernier. Près de la moitié de ces nouveaux cas proviennent du Finistère.

Le nombre de cas de Coronavirus Covid-19 confirmés en Bretagne par diagnostic biologique (PCR) depuis le 28 février est de 3.403 (+143 depuis vendredi 17/07/2020) ainsi répartis :

829 (+65 ) personnes résidant dans le Finistère ;

) personnes résidant dans le Finistère ; 821 (+16 ) personnes résidant en Ille-et-Vilaine ;

) personnes résidant en Ille-et-Vilaine ; 751 (+7) personnes résidant dans le Morbihan ;

729 (+ 29) personnes résidant dans les Côtes d’Armor.

auxquels s’ajoutent :

191 (+ 21 ) personnes ne résidant pas en Bretagne ;

) personnes ne résidant pas en Bretagne ; 82 personnes (+5) dont les départements de résidence ne sont actuellement pas encore connus

Malgré le dépistage massif initié dans l'agglomération briochine depuis le 9 juillet, les cas n'augmentent pas sensiblement dans les Côtes-d'Armor. En revanche, le Finistère est particulièrement touché. Plusieurs clusters y ont été détectés en fin de semaine dernière.

La région enregistre également un nouveau décès, le 262e depuis le début de l'épidémie. Trois patients sont toujours hospitalisés en service de réanimation à ce jour en Bretagne.

L'Agence Régionale de Santé constate cette nouvelle hausse des cas, et indique que le "relâchement des comportements, les regroupements entre amis, les réunions familiales et festives sont autant de facteurs de risque de reprises. Le respect des gestes barrières reste la meilleure des protections et permet de limiter et de rompre les chaînes de contamination" dans un communiqué publié ce lundi 20 juillet.