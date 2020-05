Coronavirus : à Alès, la distribution de masques débute ce week-end

Chaque commune s'organise face à la pandémie de Covid-19, et la course du moment concerne l'achat et la distribution de masques pour les habitants. A Alès (Gard), 50 000 masques “barrière” de catégorie 1 ont été commandés par la Ville, pour doter tous ses habitants, même les enfants. La distribution débute ce samedi, jusqu'au 19 mai, sur 7 sites de la ville.

Les masques sont arrivés à bon port, au pied des Cévennes, le 15 mai en fin de journée. Alès Agglomération a, de son côté, acheté auprès du même fournisseur 100 000 masques pour les communes de l’Agglo. Ces masques arriveront à partir de la semaine prochaine et seront remis aux mairies qui gèreront ensuite les modalités de distribution.

« Nous avons dû contacter cent fournisseurs pour conclure avec un seul. La plupart annoncent des livraisons fin juin », Max Roustan, maire d’Alès.

Comment récupérer son masque ?

Si le foyer comprend plusieurs personnes, un seul membre du foyer devra se déplacer pour récupérer les masques de toute sa famille. Chaque Alésien doit se déplacer sur le site indiqué dans le courrier qu’il a reçu, au jour et sur la plage horaire précisé. Il faut également se munir du courrier du maire et d’une pièce d’identité, puis signer un registre pour attester de la remise du ou des masques. Ceux qui ne souhaitent ou ne peuvent pas se déplacer pourront donner procuration à un voisin ou à un membre de leur famille pour retirer leur masque (fournir à cette personne la procuration au dos du courrier du maire et une copie de sa carte d’identité).

Je suis Alésien, mais je n’ai pas reçu le courrier du maire : comment faire ?

Une distribution spéciale de masques est organisée du lundi 18 au vendredi 22 mai pour celles et ceux qui n’ont pas reçu le courrier du maire, notamment les personnes récemment arrivées sur la ville. Rendez-vous à l’accueil de l’Hôtel de Ville aux heures d’ouverture (8h30-12h et 13h30-17h), muni d’un justificatif de domicile de moins de deux mois, d’une pièce d’identité ou du livret de famille afin d’indiquer le nombre de personnes à équiper.