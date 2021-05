Coronavirus : Le vaccin Janssen proposé dans le Var et les Bouches-du-Rhône ce week-end

Partir en week-end et se faire vacciner sans se soucier de la 2ème dose c'est possible en ce long week-end de l'ascension. Dans les Bouches-du-Rhône et le Var l'Agence Régionale de Santé annonce que plusieurs centres vont proposer le vaccin Janssen du laboratoire Johnson&Johnson qui ne nécessite qu'une seule injection.

C'est vraiment un avantage puisqu'on est pas dépendants de la seconde dose et justement durant ce week-end notamment à Marseille sur le Vieux-Port on aura la possibilité de se faire vacciner en Janssen - Sébastien Debeaumont (ARS PACA)

Le Janssen pourrait être prisé car le gouvernement a précisé hier qu'il sera impossible de faire la deuxième injection sur le lieu de vacances (et non sur le lieu d'habitation). Décision, par crainte de voir l'organisation logistique de la campagne de vaccination chamboulée.

Dès ce mercredi la vaccination est ouverte aux plus de 18 ans sous réserve des doses disponibles et plusieurs centres vont élargir leurs horaires au delà du couvre feu. Pour les rendez-vous à plus long terme, la vaccination reste réservée en priorité aux plus de 50 ans. Près de 18 millions 500 000 Français ont reçu une première dose, près de 28% d'entre nous.

L'Agence régionale de Santé insiste sur la nécessité de se faire dépister. "Ne pas oublier le dépistage", dit Sébastien Debeaumont, directeur général adjoint. C'est pour cela que plusieurs stands seront installés dans la région ce week-end dans le cadre de l'opération "Tous sur le Pont" où il sera possible de faire un test anti-Covid.

