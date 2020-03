Coronavirus : Un nouveau cas confirmé dans la Vienne et de nouvelles annulations d'événements en Poitou

C'est confirmé ce mardi après-midi par l'ARS de nouvelle-Aquitaine, un nouveau cas confirmé de Coronavirus a été détecté dans la Vienne.

5 cas confirmés en tout dans le Poitou

C'est le 4ème cas dans ce département depuis le 8 mars. Sans compter, le cas d'une malade détectée le 5 mars dernier à Vançais dans les Deux-Sèvres. Au total donc, 5 cas confirmés dans le Poitou. Au-delà du nombre de personnes infectées, l'épidémie de Coronavirus qui sévit en France a des conséquences sur la vie des territoires. Depuis que le gouvernement a décidé d'annuler les rassemblements de plus de 1.000 personnes en France, que ce soit en lieu clos ou non clos, plusieurs événements ont été annulés dans le Poitou.

La braderie Emmaüs de Poitiers reportée à fin juin

A Poitiers, la grande braderie de Printemps d'Emmaüs est annulée. Comme chaque année, elle devait se tenir le dernier week-end de mars au parc des expos de Poitiers. Elle est donc annulée. Il faut dire que l'événement attire environ 30.000 personnes sur les 3 jours. On est largement au dessus de la jauge gouvernementale qui interdit tout rassemblement au-dessus de mille personnes jusqu'au 15 avril.

Laurent Guinebretière annonce toutefois qu'il a trouvé de nouvelles dates. La braderie de Printemps est donc reportée au 19-20-21 juin 2020 au Parc des expositions de Poitiers. Pour le responsable de la communauté Emmaüs à Poitiers, c'est une véritable satisfaction. Non seulement car lui et ses partenaires ont trouvé une solution pour stocker les meubles à vendre jusque-là, mais qu'en plus, il s ont réussi à trouver de nouvelles dates avec le parc qui affiche pourtant déjà complet.

Les 35èmes puces moto de Niort des 21 et 22 mars annulées

Autre annulation : les 35èmes puces moto de Niort, grand événement populaire là-aussi. Prévu les 21 et 22 mars au parc de Noron, le Moto-club "les pucerons" (organisateur de l'événement) préfère l'annuler pour être en conformité avec les directives nationales. Les puces motos, c'était 110 exposants professionnels, et 220 exposants particuliers et surtout, près de 50.000 visiteurs attendus chaque année.

Le Futuroscope annule son show nocturne dès samedi

A Chasseneuil-du-Poitou, le Futuroscope, lui aussi prend des mesures pour respecter les directives gouvernementales. Si la plus grande salle du parc d'attraction (la salle du spectacle de magie Illusio) ne fait que 780 places, et n'est donc pas concerné par l'arrêté ministériel, l'amphithéâtre qui accueille le public pour le show nocturne, lui, peut accueillir plus de mille personnes. Pas forcément en semaine où la fréquentation est moindre, mais le week-end, la jauge des 1.000 personnes est largement dépassée d'où la décision de fermer le show à compter de ce samedi 14 mars et jusqu'au 15 avril.

Des scolaires annulent leur sortie au Futuroscope

Avec l'interdiction des voyages scolaires dans les zones clusters en France et pour tout voyage scolaire à l'étranger, le Futuroscope enregistre également des annulations en ce moment. 2.000 scolaires, dont mille venus d'Espagne, ont annulé leur visite au Parc ce mois-ci. D'autres écoles ont réussi à reporter les voyages scolaires à mai-juin. Chaque année, le site accueille 140.000 scolaires.

Plus de déplacements groupés au lycée agricole de Venours

De son côté, le lycée agricole de Venours à Rouillé, dans la Vienne, annule tous ses déplacements de groupes en France et à l'étranger jusqu'à fin juin, dont certains rassemblements de grande ampleur comme ceux prévus en Bretagne, au Maroc, et en Croatie. On parle de voyages professionnels impliquant des élèves avec le partenariat des chambres consulaires et autres lycées agricoles.

Des petits Poitevins privés de voyages scolaires en Italie ou ailleurs

Dans les établissements scolaires du Poitou, les chefs d'établissements eux aussi ont dû prendre des décisions. Le ministère de l'Education Nationale recommande d'annuler tout voyage scolaire à l'étranger, et ce jusqu'à nouvel ordre. Interdiction également d'effectuer des sorties scolaires dans les zones clusters en France.

Dans le Poitou, entre le 9 et le 31 mars 2020, on recensait 29 voyages scolaires de prévus dans la Vienne et 31 dans les Deux-Sèvres. A ce jour, et selon le rectorat, on dénombre 19 annulations effectives dans la Vienne et 22 dans les Deux-Sèvres.

Installation d'une cellule d'appui économique pour les entreprises

Par ailleurs, et pour faire face aux conséquences économiques de cette épidémie de Covid19 en France, la préfecture de la Vienne annonce la mise en place d'une cellule d’appui économique. Installée le 27 février dernier, elle se réunit de manière hebdomadaire, et regroupe les services de la Direction Départementale des Finances Publiques, la DIRECCTE, la Banque de France, l’URSSAF et la M.S.A ainsi que les trois chambres consulaires et des fédérations professionnelles. Cette instance examine la situation de chaque entreprise rencontrant une difficulté économique liée au Coronavirus Covid-19. Ces dernières sont invitées à se faire connaître auprès des interlocuteurs dont elles disposent dans chaque service ou par l’intermédiaire d’un message adressé à pref-appui-economie@vienne.gouv.fr