Coronanirus à Bordeaux : 50% d'activité en moins aux urgences depuis le début du confinement

L’épidémie de coronavirus a véritablement vidé les urgences du CHU de Bordeaux, à Pellegrin comme à St André : 50% de passages en moins depuis la mise en place du confinement. Parmi les explications avancées : personne ou presque sur les routes, plus personne sur les terrains de sports non plus, et forcément donc moins d’accidents. Mais également, la trouille d’attraper le Covid-19 en se rendant à l’hôpital. Les Bordelais ne viennent plus non plus, pour un oui ou pour un non aux urgences, comme ce peut être le réflexe habituellement. Ce qui n’est pas forcément une bonne nouvelle dans tous les cas de figure, met aussi en garde le professeur Philippe Revel, le chef des urgences du CHU de Bordeaux. Entretien.

Depuis quand le service des urgences de Bordeaux, voit-il passer moins de monde ?

Progressivement, et depuis les mesures de confinement, c'est moitié moins de passage. C'est à Pellegrin, à St André à Bordeaux, mais aussi partout en France quand je téléphone à des collègues de la Nouvelle Aquitaine.

Comment l'expliquez-vous ?

C'est pas toujours facile à expliquer. Les gens ne viennent plus à cause de l'épidémie, comme ils ne consultent plus leurs médecins dans les cabinets en ville. Il y a de la trouille oui, d'attraper le virus. Certains nous disent aussi, "mais je sais que vous êtes très occupés, que vous avez d'autres choses à faire, je veux pas vous déranger". Il n'y a plus depuis longtemps ces recours abusifs aux urgences, mais on n'a plus non plus les urgences vitales. Et ça c'est plus surprenant, comme les urgences neurologiques, cardio-vasculaires, et ça, on n'a plus de mal à l'expliquer, parce que l'épidémie ne les a pas effacées !

C'est un sujet d'inquiétude que les pathologies graves n'arrivent plus non plus aux urgences ?

Oui on ne voudrait pas que les gens restent chez eux avec des pathologies potentiellement graves et évolutives et qu'ils arrivent trop tard ! Il ne faut pas que la population se censure par rapport à ça. Il y a cette crainte de venir à l'hôpital, mais derrière, il y a des maladies potentiellement graves qui seront détectées trop tard.