Coronarographie : une commission spécialisée valide le choix de Cherbourg

Manche, France

Jamais deux sans trois. C'est ce qu'on doit se dire du côté des tenants d'un plateau de coronarographie à l'hôpital public du Cotentin à Cherbourg. Après les préconisations de l'agence régionale de santé mi-mars, nouvelle étape ce jeudi : la commission spécialisée de l'organisation des soins (CSOS) a donné ce jeudi un avis favorable au dossier cherbourgeois.

Bonne nouvelle ! La CSOS a préconisé aujourd'hui le @CHPC50@CherbourgEnCot pour implanter un plateau de coronarographie dans la Manche. Ce choix est d'un intérêt capital pour l'accès aux soins dans @leCotentin. Décision finale d'ici le 30/3 par la directrice @ars_normandiehttps://t.co/SI1Oy43Mdz — CherbourgEnCotentin (@CherbourgEnCot) March 28, 2019

L'avis favorable donné à Cherbourg pour l'implantation d'un plateau de coronarographie est le fruit d'un travail collectif des élus du @leCotentin . C'est une victoire pour la Manche. #santé@ArriveBenoit@JMHoullegatte@Sonia_Krimipic.twitter.com/EBdCBdcf6g — Jean-Louis Valentin (@JLouis_Valentin) March 28, 2019

"Je me réjouis pour la Manche, pour le Cotentin, pour Cherbourg-en-Cotentin et les habitants", a réagi le maire de Cherbourg-en-Cotentin, Benoit Arrivé, qui estime que les "arguments ont été entendus". De son côté, le président de la communauté d'agglomération du Cotentin, Jean-Louis Valentin, estime que c’est "une victoire pour la Manche et une bonne nouvelle pour le Cotentin. C’est une nouvelle étape de franchie dans l’élaboration de ce dossier qui est le fruit d’un travail collectif mené par l’ensemble des élus du Cotentin depuis plusieurs mois".

"Victoire" pour le Cotentin, "gâchis" pour Saint-Lô

Du côté des tenants du dossier saint-lois, autre site en compétition pour l'implantation d'un plateau de coronarographie dans la Manche, on dénonce un "gâchis". "Malgré des préconisation de l'ARS, le score est assez serré : 17 pour Cherbourg, 14 pour Saint-Lô. Je n'ai rien contre Cherbourg, mais ce choix présente des risques extrêmement grands que le projet ne se réalise pas : pérennité des équipes pas assurée, seuils d'ouverture qui vont être revus, dossier erroné avec des cartes fausses", souligne le député Philippe Gosselin, "déçu" et "en colère". Il envisage un recours, qui n'empêchera pas le dossier cherbourgeois d'avancer. "Je ne me bagarre pas pour Saint-Lô, mais pour le projet de la Manche, de 550.000 habitants, qui permettait d'avoir un plateau utile et inscrit dans la durée. Je ne voudrais pas que ce qui s’est passé avec le caisson hyperbare à Cherbourg en 2014. ça finit par faire douter", ajoute l'élu.

"Il y a des éléments qui permettent de douter. C'est pour ça qu'on est en colère. Il est plus que vraisemblable que d'ici à très peu de temps, même le centre à Cherbourg n'existera plus ou n'existera pas. C'est du perdant-perdant pour tout le monde" - Philippe Gosselin

Reste maintenant une décision finale de la directrice de l'ARS dans les prochaines heures.

Pour l'instant, les Manchois doivent aller à Caen ou à Rennes quand ils ont besoin de cet examen, qui permet de visualiser les artères qui irriguent le coeur. Or en cas d'infarctus, la prise en charge doit se faire en moins de deux heures, d'où cette création dans la Manche.

La coronarographie est une technique d'imagerie médicale utilisée en cardiologie. C'est le seul moyen fiable à 100 % de vérifier s'il existe des rétrécissements des artères du cœur et de prévenir les maladies cardiaques.