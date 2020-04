Coronavirus : Situation stable depuis une semaine à l'hôpital d'Avignon malgré l'épidémie qui persiste

Vingt malades sont actuellement en réanimation à l'hôpital d'Avignon . En fait La capacité d’hospitalisation de 99 lits dédiés au Covid-19 dans les services dédiés que sont la Réanimation, la Médecine Interne Infectiologie Aigüe Polyvalente , la Cardiologie, la Maternité, la Néphrologie, la Pédiatrie, et la Néonatalogie n’a pas été modifiée cette semaine. Le maximum de patients Covid présents sur une journée aura été de 41, et le minimum de 34 depuis mi-mars. Et déjà on compte 18 patients sortis de réanimation pour finir leur convalescence plus sereinement en service de médecine interne.

Au total, ce sont 95 personnes qui auront ont été hospitalisées ici pour une infection Covid-19. Concernant le dépistage, 592 tests ont été transmis à l’Institut Hospitalo-Universitaire de Marseille dont 51 positifs, mais sur place 396 tests ont été effectués dont 30 positifs. Ce sont donc 988 dépistages qui ont été réalisés à l’initiative du centre hospitalier.

Une réorganisation des services en place depuis la mi-mars

L’unité REB Covid (dépistages des patients) est installée au sein de l’Unité Sud du service _d_e Médecine Interne Infectiologie Aïgue Polyvalente avec une capacité de 21 lits. Celle-ci permet de prendre en charge des patients en attente de résultats. Les patients détectés Covid et dont l’état de santé nécessite une hospitalisation, sont pris en charge dans l’Unité Nord de ce service disposant d’une capacité de 23 lits. Par ailleurs, les services Maternité Néphrologie Cardiologie, Pédiatrie ont dédié une partie de leurs capacités à la prise en charge des patients Covid . Pour les soins critiques, 21 lits en réanimation, augmentés de 12 lits positionnés en cardiologie sont orientés exclusivement vers la prise en charge de ces patients.

Les entrées pour traiter les patients non covid-19 en augmentation depuis le weekend

Pour les autres patients non concernés par le coronavirus actuel relevant de réanimation ils sont pris en charge en salle de surveillance post interventionnelle qui dispose d’une capacité de 10 lits. De même, 10 lits de surveillance continue, gérés par la réanimation, sont installés à la place de l’ex Unité d'Hospitalisation de Courte Durée et sont également destinés à prendre en charge des patients non Covid.

il est bon de noter que depuis le weekend denier l’activité des urgences adultes tend à augmenter pour les prises en charge non Covid. Aussi 5 lits de chirurgie supplémentaires ont dû être ré-ouverts le 15 avril. Une reprise d'activité indépendante de l'épidémie qui amène l'hôpital avignonnais a réfléchir désormais sur une reprise d’activité de consultations externes. Chaque pôle de l'établissement va être consulté dans ce sens pour les jours a venir. Le centre hospitalier poursuit aussi sa coopération avec les cliniques privées ainsi que le recours à des étudiants infirmiers et des soignants récemment à la retraite en attendant de nouvelles dispositions après le 11 mai.