Vous avez plus de 55 ans, vous faites partie des "publics prioritaires" et souhaitez vous faire vacciner contre le covid-19 ? Voilà la marche à suivre, dans le département du Gard, sachant que cinq nouvelles maisons de santé viennent renforcer le dispositif.

Coronavirus : vaccination des publics prioritaires de plus de 55 ans, où et comment s'inscrire dans le Gard ?

Le week-end dernier des 17 et 18 avril, un dispositif exceptionnel a déjà été mis en place dans le Gard pour vacciner les professionnels pouvant bénéficier d’un accès prioritaire à la vaccination par AstraZeneca à partir de 55 ans. Le service médical des sapeurs-pompiers du Gard (SDIS 30) a assuré cette opération à Nîmes ce qui a permis de vacciner 105 personnes. A la demande de la préfète et de l’agence régionale de santé (ARS), cette campagne s’est poursuivie trois autres jours notamment par l’extension aux 20 nouvelles professions prioritaires définies par le ministère du travail. Cette opération de vaccination prendra fin ce vendredi pour le SDIS 30, une centaine de personnes supplémentaires ayant été vaccinée.

Cinq nouvelles maisons de santé se portent volontaires

Pour accentuer l’offre vaccinale en améliorant le maillage territorial et répondre aux nouveaux publics prioritaires, le réseau des maisons de santé pluriprofessionnelles (MSP), qui avait déjà réalisé la première opération de début mars, répond une fois de plus aux enjeux de santé publique. Ainsi, cinq maisons de santé pluriprofessionnelles se sont portées volontaires et permettront d’offrir près de 1 500 plages de vaccination selon ces modalités :

- MSP le Prisme à Remoulins

Les rendez-vous sont possibles sur https://www.doctolib.fr/centre-de-vaccinations-internationales/remoulins/msp-le-prisme-vaccination-covid

- MSP la Vaunage à Calvisson

Les rendez-vous possibles sur https://www.doctolib.fr/maison-de-sante/calvisson/msp-la-vaunage

- MSP les Orantes au Vigan

Les rendez-vous possibles sur https://www.doctolib.fr/centre-de-vaccinations-internationales/le-vigan/msp-jardin-des-orantes-vaccination-covid

- MSP à Clarensac

La prise de rendez-vous se fait par téléphone au 04 66 80 72 01



- MSP à Vergèze

La prise de rendez-vous se fait par téléphone au 04 66 81 40 32

Les personnes concernées devront se présenter à leur rendez-vous munies des documents suivants : carte vitale, pièce d'identité, bulletin de paie ou carte professionnelle attestant de leur qualité ainsi qu’un questionnaire prévaccinal complété.

Pour rappel, les professions prioritaires

· les professeurs des écoles, collèges, lycées ;

· les agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles (ATSEM) ;

· les agents au contact des élèves en école, collège, lycée ;

· les accompagnants des élèves en situation de handicap (AESH) ;

· les professionnels de la petite enfance (dont les assistants maternels) ;

· les professionnels de la protection judiciaire de la jeunesse et les professionnels de la protection de l’enfance ;

· les professionnels de l’hébergement d’urgence ;

· les policiers nationaux et municipaux ;

· les gendarmes ;

· les surveillants pénitentiaires ;

· les douaniers de la branche surveillance ;

· les conducteurs de véhicule (bus, de ferry, navette fluviale, livreurs sur courte distance, routiers) ;

· les chauffeurs Taxi ;

· les chauffeurs VTC ;

· les contrôleurs des transports publics ;

· les agents d’entretien (nettoyage, ramassage de déchets, centre de tri des déchets) ;

· les agents de gardiennage et de sécurité ;

· les employés de commerces d’alimentation (caissières, employés de libre-service) ;

· les vendeurs de produits alimentaires dont bouchers, charcutiers, traiteurs, boulangers, pâtissiers (chefs d’entreprise inclus) ;

· les professionnels des pompes funèbres ;

· les ouvriers non qualifiés de l’industrie agroalimentaire (salariés des abattoirs, salariés des entreprises de transformation des viandes

Enfin, les personnes prioritaires peuvent aussi s’adresser aux professionnels de ville (médecins, pharmaciens, infirmières) mais qui ne disposent pas de créneaux spécifiques.