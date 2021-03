Coronavirus : 1.000 doses supplémentaires pour une opération de vaccination spéciale en Loire-Atlantique

Comme voulu par le Premier ministre Jean Castex, la vaccination contre le coronavirus va s'accélérer ce week end en Loire-Atlantique. Le département a droit à 1.000 doses supplémentaires du vaccin d'AstraZeneca. Pour les administrer aux plus de 75 ans et aux plus de 50 ans qui souffrent de comorbidités, deux centres de vaccinations sont ouverts à La Baule (samedi et dimanche, au complexe sportif Jean Gaillardon, place des Salines) et à Nantes Erdre (uniquement dimanche).

73% de variants dans les nouvelles contaminations en Loire-Atlantique

Cette opération de vaccination doit permettre de faire face à la progression des variants dans le département. En Loire-Atlantique, ils représentent désormais 73% des nouvelles contaminations, soit le taux le plus élevé de la région Pays de la Loire.

Pour cette opération de vaccination spéciale, c'est la mobilisation générale : les collectivités locales, les équipes du CHU, mais aussi les pompiers et la sécurité civile.

Les rendez-vous sont à prendre via le site internet Doctolib ou au 0 806 000 344.

En parallèle, le directeur régional de l'agence régionale de santé a demandé aux établissements de santé de s'organiser pour, eux aussi, organiser des opérations de vaccination ce week end. À la fois pour les soignants mais aussi pour les patients qui sont prioritaires. C'est le CHU de Nantes qui pilote cette opération et qui répartira les doses de vaccin en fonction des besoins des différents hôpitaux qui sont rattachés à lui dans le cadre du groupement hospitalier de territoire.