Coronavirus : le point sur les distributions de masques dans les Pyrénées-Orientales

Du monde mais pas de cohue ce dimanche matin derrière la mairie de Saleilles. "Les gens ont attendu dans la file d'attente dans le calme, chacun à bonne distance" explique Séverine, une habitante de Saleilles, repartie avec trois masques. "C'est pour moi et mes deux enfants". Il s'agit de masques en tissu et donc réutilisables.

Pour bénéficier de ces masques réalisées par plusieurs couturières de la commune en association avec la Croix-Rouge, il faut habiter Saleilles et avoir réservé par téléphone (07.82.39.09.25 ou 06.95.04.44.46). "Nous allons nous remettre au travail pour fabriquer de nouveau masques. Il y aura d'autres distributions" assure le président du comité des fêtes. En parallèle, la mairie de Saleilles indique avoir commandé 10.000 masques et espère pouvoir les distribuer tout début mai.

Deux masques par boîte aux lettres ce lundi à Pollestres

A Pollestres, la mairie, elle, a reçu ces derniers jours 5.000 masques en tissu de la part d'une entreprise de Toulouges. Tous seront offerts ce lundi matin. "Nous allons glisser deux masques dans chaque boîte aux lettres de la commune" explique le maire Daniel Mach. "Je sais qu'il y a parfois des familles nombreuses mais deux masques par foyer, c’est un début, c’est déjà mieux que ce que propose l'Etat !"

Selon Daniel Mach, la ville de Pollestres "n'a jamais manqué de masques car nous en avions commandé plusieurs milliers au moment de l'alerte sur la grippe H1N1 à la fin des années 2000. Nous avons pu ainsi dès le début de l'épidémie fournir en masques FFP1 et FFP2 les soignants de la ville et les agents de la mairie afin de pouvoir continuer nos missions de solidarité auprès des plus fragiles et des plus isolés."

A Rivesaltes, 2.000 masques distribués ce lundi

A Rivesaltes, 10.000 masques ont été commandés par la ville. Une première livraison est arrivée. "Nous distribuerons gratuitement les 2.000 premiers exemplaires ce lundi matin aux habitants", explique le maire André Bascou. Là aussi, d'autres distributions sont prévues.

Ces derniers jours, des masques ont aussi été distribués dans les communes du Soler et de Canohès. Le département et la région en association avec les communes ont annoncé avoir commandé 500.000 masques. "L'objectif est que chaque habitant reçoive un masque avant le 18 mai" a lancé sur France Bleu Roussillon Hermeline Malherbe, la présidente du conseil départemental.

la file d'attente -espacée - ce dimanche à Saleilles © Radio France - Séverine Tréhet-Fouqué

Selon le gouvernement, des masques en tissu "grand public" seront aussi en vente partout en France à partir du 4 mai dans les bureaux de tabac mais aussi dans les pharmacies.