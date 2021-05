Coronavirus : 1.000 patients hospitalisés en soins critiques en Ile-de-France, la baisse se poursuit

Le nombre de patients graves hospitalisés en soins critiques en raison du Covid-19 atteint ce mercredi la barre symbolique des 1.000. Ça n'avait plus été le cas depuis deux mois et demi.

C'est un seuil symbolique : 1.000 patients sont actuellement hospitalisés en services de soins critiques pour une forme de grave de Covid-19 ce mercredi en Ile-de-France. C'est le directeur de l'Agence Régionale de Santé (ARS) d'Ile-de-France, Aurélien Rousseau, qui l'annonce ce mercredi sur Twitter. "Comme souvent la satisfaction est à la hauteur de l'angoisse qui a été la nôtre, de l'engagement de chacun et de l'épuisement de beaucoup", commente Aurélien Rousseau. Par ailleurs, le nombre d'hospitalisation dites conventionnelles est lui repassé sous la barre des 2.000.

Un pic à 1.789 fin avril

La baisse est importante lorsqu'on se souvient qu'il y a un mois à peine, les hôpitaux franciliens enregistraient un pic en soins critiques dans cette troisième vague, avec plus de 1.800 patients patients pris en charge. La dernière fois que la région a compté moins de 1.000 patients dans ces services qui prennent en charge les malades les plus graves, c'était début mars, soit il y a plus de deux mois.

Attention cependant, la tension hospitalière reste forte : 91% de la capacité de base en lits de soins critiques en Ile-de-France sont actuellement occupés par des patients Covid.