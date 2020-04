Coronavirus : 1.046 marins contaminés sur le Charles-de-Gaulle, le bilan est définitif

On connait le bilan définitif sur nombre de contaminés sur le Charles-de-Gaulle. 1.046 marins, soit plus de la moitié de l'équipage du porte-avions, sont touchés par le Covid-19 et 24 soldats sont actuellement hospitalisés. Deux autres sont en réanimation.