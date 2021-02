Coronavirus : 1,7 million de rendez-vous de vaccination ouverts "dans les prochains jours" annonce Jean Castex

Alors que de nombreux Français se plaignent de ne pas pouvoir réserver de créneau pour se faire vacciner contre le coronavirus, le gouvernement a annoncé de nouvelles mesures jeudi 4 février. "Nous allons ouvrir dans les prochains jours 1,7 million de rendez-vous supplémentaires pour des nouvelles injections", a ainsi déclaré Jean Castex lors d'une conférence de presse. Dans le détail, 500.000 places seront ouvertes dès ce vendredi (pour une injection à réaliser fin février. Par ailleurs, 1,2 million de rendez-vous seront ouverts dès le milieu de la semaine prochaine pour une injection au mois de mars.

100.000 personnes vaccinées chaque jour

D'après Jean Castex, "la campagne de vaccination suit désormais un rythme très soutenu". Ainsi, selon lui, 100.000 personnes ont été vaccinées chaque jour sur les journées de mercredi et jeudi, et "d'ici la fin de la semaine, tous les résidents volontaires des Ehpad auront reçu leur première injection". Aux Français qui s'inquiètent de ne pas réussir à avoir un rendez-vous, il promet "la plus grande transparence, centre par centre, territoire par territoire, pour montrer le plus de visibilité possible".

Par ailleurs, le Premier ministre a expliqué que la validation du vaccin AstraZeneca en France "va permettre d'accélérer le rythme de vaccination". Ce vaccin sera d'abord proposé à l'ensemble des professionnels de santé dès ce samedi. Dans un second temps, il sera disponible pour les personnes âgées de 50 à 65 ans qui souffrent d'une co-morbidité. Enfin, il sera accessible à tous les 50-65 ans.

Maintien des objectifs

Le gouvernement a réaffirmé son objectif d'avoir proposé une première injection à 4 millions de personnes d'ici la fin du mois et avoir complètement vacciné les résidents des Ehpad d'ici le début du mois de mars. De plus, il maintient sa volonté de vacciner toutes les personnes de plus de 65 ans d'ici la fin du mois de mai. Jean Castex a également rappelé l'objectif d'une vaccination pour tous les adultes d'ici la fin de l'été.