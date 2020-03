Coronavirus : 1.784 personnes contaminées en France et 33 décès depuis le début de l'épidémie

Le directeur général de la Santé Jérôme Salomon annonce ce mardi soir 1.784 personnes contaminées au Coronavirus Covid-19 en France, soit 372 de plus en 24 heures, et 33 décès depuis le début de l'épidémie.

Il ajoute que 86 personnes sont dans une situation grave.

Le directeur général de la Santé explique que sur les 33 décès, 23 personnes avaient plus de 70 ans et présentaient de "nombreuses maladies chroniques". Il a aussi rappelé que "98%" des personnes contaminées en guérissent."

Neuf foyers épidémiques

Il y a neuf situations de regroupement de cas : en Haute-Savoie, dans l'Oise, autour du rassemblement de Mulhouse dans le Haut-Rhin, dans le Morbihan avec trois villes touchées, en Corse, à Ajaccio, dans l'Aude (Occitanie) et dans le Calvados. Trois régions d'Outre-mer sont touchées : la Guyane, la Guadeloupe et la Martinique. Les six régions les plus touchées sont la Corse, le Grand Est, les Hauts-de-France, l'Ile-de-France, la Bourgogne-Franche-Comté et l'Auvergne-Rhône-Alpes.

Jérôme Salomon a confirmé que la France restait pour le moment au stade 2 de l'état d'alerte, l'étape précédant le stade 3, le stade épidémique où la maladie sera considérée comme étant présente partout.