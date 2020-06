Coronavirus : 1 953 soignants infectés en Bourgogne-Franche-Comté depuis début mars

Depuis début mars en Bourgogne Franche-Comté, 1.953 soignants ont été déclarés infectés par le Covid-19. C'est ce qui ressort du dispositif de surveillance mis en place depuis le 22 avril 2020 par le Geres. Il recense les professionnels salariés d’un établissement de santé d’hospitalisation, public ou privé, ayant été infectés depuis le 1er mars 2020. En France, depuis le 1er mars, en hôpital public ou privé : 30.675 professionnels salariés d'un établissement de santé ont été infectés par le coronavirus. La Bourgogne Franche-Comté est la 5e région la plus touchée de France. 57 établissements de santé de la région ont participé à l'étude.

Proportion des professionnels ayant contracté le Covid-19 selon les régions

Proportion de professionnels en établissements de soins déclarés infectés par le Covid-19 depuis le 1er mars 2020 - Agence Régionale de Santé

Des catégories plus touchées que d'autres

Les kinésithérapeutes sont les plus touchés (5,5% de cas positifs) dans notre région. Les aides-soignants sont 5,3% dans la région à avoir été contaminés. La 3e catégorie la plus infectée est celle des internes, avec 4,4% d'entre eux.

Les infirmiers et les médecins hospitaliers, représentent respectivement 3,6 et 3,5% des contaminations. Ce sont les sages-femmes qui ont le moins été infectées avec 0,8% de cas positifs.

Ces statistiques ne concernent pas les professionnels de santé libéraux.

Proportion des professionnels de santé touchés par catégorie professionnelle

Proportion des professionnels infectés par catégorie professionnelle - Agence régionale de santé de BFC

Les cas de Covid-19 au sein du personnel hospitalier - Santé Publique France -APM News

Sur l'ensemble de la France, 8 776 infirmiers et 7.454 aides-soignants ont été déclarés positifs au Covid-19.

Au total, 16 décès ont été recensés sur l'ensemble du territoire, dont celui d'Eric Loupiac, médecin urgentiste de Lons-le-Saunier.