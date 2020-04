Coronavirus : 10 000 masques offerts à l'hôpital de Semur-en-Auxois par une entreprise de Corée du Sud

Avoir des relations ça peut servir ! C'est ce que doivent se dire les dirigeants de la société Dream et ses douze salariés dans la zone industrielle de Semur-en-Auxois. Elle vient de se faire offrir, par TJMedia, la société de Seoul à qui elle a été vendue il y a dix ans en Corée du Sud et qui est devenue sa maison mère, pas moins de 10 000 masques !

Trente ans d'échanges commerciaux

La PME semuroise née en 1987 est devenue une référence mondiale en matière d’électronique au service des instruments de musique et des karaokés. Colette Leforestier, 71 ans ex propriétaire de Dream est la véritable cheville ouvrière de cet envoi de masques. "On a envoyé un mel en leur demandant -comme ils avaient bien géré la crise du Covid-19 et comme ils sont habitués à porter des masques- s'ils ne pouvaient pas nous en envoyer. Et ils ont dit oui !"

"Les Coréens voulaient faire plaisir"

Bien qu'en retraite, Colette explique avoir conservé des liens très étroits avec l'Asie. "Il y a vraiment des liens d'amitié. TJMedia est devenue la maison mère de Dream. Les Coréens aiment beaucoup la région de Semur, ils sont inquiets pour nous et comme ils ont des masques en stock ils ont voulu faire plaisir à la région" se réjouit-elle dans un sourire.

La société Dream de Semur-en-Auxois - Colette Leforestier

Une livraison compliquée

Les Coréens ont du redoubler d’efforts pour faire parvenir les précieux colis en Côte-d’Or à cause des transports compliqués en ce moment. Les 10 000 masques ont même dû être acheminés depuis une filiale chinoise. Finalement ils ont pu être livrés vendredi dernier à la Dream et offerts à l'hôpital local ainsi qu'aux services sociaux de la mairie. Ce sont des "masques chirurgicaux" soit la gamme au-dessous des fameux masques FFP2. Eve Bénichou, responsable communication du Centre Hospitalier Robert-Morlevat se réjouit de cette dotation assez inattendue.

Une boîte de masques reçue par la Dream - Colette Leforestier

Ces masques vont permettre d'équiper les patients du Centre Hospitalier

"Au Centre Hospitalier on n'a jamais manqué de masques mais en revanche on est sous tension permanente. Ces masques représentent en somme une bulle d'air puisque jusqu'à présent nous étions sur un rationnement très conté. Et comme au niveau des soignants nous disposons encore d'un stock suffisant, ils pourraient nous servir à équiper les patients qui ne l'étaient pas jusqu'à présent".

10 000 masques supplémentaires envoyés prochainement

Ce stock de masques en provenance de Corée du Sud représente pour l'hôpital Robert-Morlevat une autonomie de 15 jours. Et comme une bonne nouvelle ne vient jamais seule le patron de la société TJMedia de Seoul a prévu d'envoyer 10 000 masques supplémentaires dans les jours à venir !