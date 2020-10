Coronavirus : 10 infirmières positives dans un même service de l'hôpital de la Timone à Marseille

Un nouveau foyer d'infection au Covid-19 est signalé dans les hôpitaux de Marseille. Ce lundi matin, la direction a confirmé qu'une dizaine d'infirmières du service de chirurgie cardiovasculaire de l'hôpital de la Timone étaient positives. Probablement contaminée au sein de sa famille, une de ces soignantes a contaminé ses collègues lors des temps de pause déjeuner.

"On est en train d'assister à une hécatombe." - Audrey Jolibois, secrétaire générale du syndicat FO pour les hôpitaux de Marseille

"Cette personne était asymptomatique, rappelle Audrey Jolibois, secrétaire générale du syndicat FO pour les hôpitaux de Marseille. Elle n'était pas censée savoir qu'elle était positive. Mais c'est le pire scénario que je redoutais : on est en train d'assister à une hécatombe."

Dimanche, l'Assistance publique des hôpitaux de Marseille (AP-HM) a mené un dépistage massif dans le service. La direction doit tenir une réunion sur le sujet ce mardi avec les représentants du personnel.

Deux foyers infectieux déjà à l'hôpital de la Conception

C'est le troisième foyer infectieux découvert à l'AP-HM en moins d'un mois. La semaine dernière, un cluster a été détecté à l'hôpital de la Conception. Au total, 15 patients et huit soignants ont été contaminés dans cet établissement qui a déjà pris des mesures. Tous les personnels et patients des deux dernières semaines été testés. Les locaux ont également été vidés pour les désinfecter et les patients ont été placés en chambre individuelle.

Après cette nouvelle alerte, la direction de l'AP-HM tiendra ce mardi une réunion avec les représentants du personnel.