Coronavirus : 10 nouveaux cas en Bretagne, l'hôpital de Quimper habilité à faire des analyses

À 17h, l'Agence régionale de santé indique avoir détecté 10 cas supplémentaires de coronavirus en Bretagne. Cela porte à 81 le nombre de personnes infectées par le virus.

Dans le Morbihan , 63 cas de coronavirus ont été recensés. C'est 8 de plus qu'au précédent décompte.

. Le département compte 7 malades. Pas de nouveaux malades en Ille-et-Vilaine (11 cas)

Des investigations sont toujours en cours pour déterminer les fréquentations de chaque personne contaminée. À l'heure actuelle, 62 enquêtes sur 81 sont terminées.

Un troisième centre d'analyses

Il rejoint les centres de Rennes et de Brest. À partir du mercredi 11 mars, le centre hospitalier de Quimper sera habilité à effectuer les analyses biologiques d’un patient suspect COVID-19, ce qui permettra d'augmenter les capacités régionales de 90 examens par jour en plus de celles effectuées par les CHU de Rennes et Brest.

En région Bretagne,

· une cellule régionale d’information au public répond à tous les aspects non sanitaires (annulation ou maintien d’événements, questions des maires et des entreprises) du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30 via la plateforme nationale : 0 800 130 000

· pour la situation morbihannaise des cas groupés, un numéro vert régional est activé à l’ARS : 0 800 350 017

· informations sanitaires : www.bretagne.ars.sante.fr