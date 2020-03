Coronavirus : 100 000 masques lavables produits chaque jour dans la Loire ?

L'aggravation de la situation dans les jours qui viennent ne va rien arranger et c'est peut-être l'entreprise de la Loire "Indispensac" qui va contribuer à régler la question des masques, en rupture de stock. Joint par France Bleu Saint-Étienne Loire ce lundi, le dirigeant Eric Boël explique que sa société, spécialisée en temps normal dans le tissage des sacs, travaille sur un prototype depuis vendredi. "Nous en avons élaboré une trentaine" explique-t-il.

L'entreprise Indispensac attend de recevoir ce lundi à partir de 16h, le feu vert de la Direction Générale de l'Armement pour produire à grande échelle ces masques de protection lavables. A pleine capacité, ce sont 100 000 masques qui pourraient être produits chaque jour à Charlieu.

Transmission des plans à d'autres tisseurs

Conscient que plus le nombre de masques augmente, plus la lutte et les soins contre le coronavirus sont efficaces, l'entreprise ligérienne prévoit de fournir à ses habituelles concurrents les plans de ces masques lavables pour que eux aussi participent à cet effort primordial en tant de crise sanitaire. "On a en France une capacité de tissage flexible et beaucoup plus importante qu'on ne le pense" affirme Eric Boël. "On est en mesure de fabriquer des masques lavables avec une, deux ou trois couches qui sont une bonne barrière à la salive. On a aucun doute sur l'efficacité de notre prototype. Ce qui nous anime c'est de trouver un système où l'automatisation soit maximum, de manière à ce qu'on puisse en produire, nous et d'autres tisseurs, le plus possible."

L'atelier sera en mesure de lancer immédiatement la production dès le feu vert obtenu.