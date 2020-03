Coronavirus : 100.000 personnes risquent d'être contaminées en Savoie et Haute-Savoie selon un infectiologue

Déjà fortement impactées par la pandémie de coronavirus (Covid-19), la Savoie et la Haute-Savoie n'échapperont pas à l'accélération de l'épidémie prévue dans les prochaines semaines par les autorités sanitaires. Selon le docteur Olivier Rogeaux, infectiologue au Centre Hospitalier Métropole Savoie (CHMS) de Chambéry, 100.000 personnes risquent d'être contaminées par le coronavirus dans nos deux départements, ce qui pourrait potentiellement provoquer 20.000 hospitalisations.

10% de la population touchée

Invité vendredi de la matinale spéciale de France Bleu Pays de Savoie consacrée à la crise du coronavirus, suite aux annonces d'Emmanuel Macron jeudi soir, Olivier Rogeaux a fait ses calculs.

"J'ai fait une petite extrapolation sur la population des Pays de Savoie, environ un million d'habitants" a expliqué le spécialiste des maladies infectieuses, "si on prend un taux d'attaque similaire à une grippe sévère, ce qui va être le cas, on considère que 10% de la population va être touchée, donc 100.000 personnes potentiellement vont attraper le Covid-19 dans nos départements. Parmi elles, 80% vont développer des formes bénignes et resteront chez elles pour se protéger et éviter d'en contaminer d'autres. Ce qui fait la gravité et justifie l'importance des mesures annoncées par le Président de la République, c'est le reste. En Savoie et Haute-Savoie, 20.000 personnes pourraient donc potentiellement développer des formes nécessitant d'être hospitalisées. 20.000 personnes, c'est beaucoup".

ECOUTEZ le docteur Olivier Rogeaux, infectiologue à l'hôpital de Chambéry Copier

Pour tenter d'endiguer la maladie, Emmanuel Macron a annoncé jeudi soir la fermeture des crèches et de tous les établissements scolaires dès lundi. Selon le bilan communiqué mercredi soir, le virus a causé la mort de 61 personnes en France, et 2.876 cas sont confirmés.