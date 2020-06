Coronavirus : 107 décès supplémentaires en France, la baisse se poursuit en réanimation

L'épidémie de Covid-19 a causé 84 nouveaux décès en 24 heures dans les hôpitaux français et 23 dans les établissements sociaux et médico-sociaux au cours des derniers jours, portant le total des nouveaux décès à 107, selon le bilan communiqué mardi par la Direction générale de la santé (DGS). 28.940 personnes sont mortes depuis le 1er mars. 14.028 personnes sont actuellement hospitalisées pour une infection au coronavirus, soit 260 de moins que la veille.

Après avoir atteint un pic à 7.148 début avril, le nombre de patients en réanimation, indicateur important de la pression sur le système hospitalier, continue de diminuer. 1.253 cas graves sont actuellement pris en charge, soit 49 de moins que lundi. Quatre régions (Ile-de-France, Grand-Est, Auvergne-Rhône-Alpes, Hauts-de-France) regroupent 74% des patients hospitalisés en réanimation.

Depuis le début de l’épidémie, 101.932 personnes ont été hospitalisées, dont 17.993 en réanimation. 68.812 personnes sont rentrées à domicile. 18.590 personnes sont mortes au sein des établissements hospitaliers et 10.350 en établissements sociaux et médico-sociaux.

Coronavirus : les chiffres clés de l'épidémie et les cartes du déconfinement, lundi 1er juin 2020. © Visactu

Après plus deux mois de fermeture forcée, bars, cafés et restaurants des zones vertes ont rouvert leurs portes ce mardi. Des restrictions subsistent dans les départements d'Ile-de-France, Mayotte et la Guyane, en orange du fait de leur situation sanitaire. Préparée dans l'urgence, l'application française de traçage de contacts contre le coronavirus StopCovid est entrée en fonction avec quelques heures de retard. Le gouvernement a en outre annoncé que les soldes débuteront le 15 juillet.