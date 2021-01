Coronavirus : 11 centres de vaccination dans les Pyrénées-Orientales

La vaccination contre la COVID-19 débute ce lundi 18 Janvier pour les plus de 75 ans et les personnes à risque. 11 centres seront répartis dans tout le département. Un numéro de téléphone est mis en place pour la région Occitanie, le 0809 54 19 19.

Après les résidents des EHPAD et le personnel de santé, les personnes âgées de plus de 75 ans et les personnes à risque pourront dés ce lundi 18 Janvier se faire vacciner.

Les inscriptions sont possible sur internet, sur les sites :

Un numéro de téléphone est également mis en place dans la région Occitanie pour vous aider : 0809.54.19.19

11 centres de vaccination

Dans les Pyrénées-Orientales, les vaccinations seront possible lundi dans 11 centres : à Perpignan, les Angles, Err, Prades, Font-Romeu, Saint-Paul-de-Fenouillet, Argelès-sur-Mer, Thuir, Saint-Cyprien, Céret.