Coronavirus : 11 décès supplémentaires en Centre-Val de Loire, de plus en plus de malades en EHPAD

Depuis le début de l'épidémie, 1 056 personnes ont pu rentrer chez elle après une hospitalisation pour Covid-19, soit 18 de plus que vendredi 24 avril. Ce solde positif est bien le seul qui apparaît dans le bulletin d'information quotidien de l'ARS, l'Agence Régionale de Santé Centre-Val de Loire. Les autres statistiques montrent que l'épidémie poursuit son chemin sans véritable signe d'essoufflement.

11 décès supplémentaires à l'hôpital et en EHPAD en 24H00

Le nombre de personnes décédées dans un établissement hospitalier est de 348 depuis le début de l'épidémie, soit 5 de plus en 24H00. En EHPAD, il est de 298 ce qui correspond à 6 décès supplémentaires par rapport à vendredi. Le nombre de personnes décédées du Covid atteint donc aujourd'hui 646 en région Centre-Val de Loire.

De plus en plus de résidents malades dans les EHPAD

Le virus poursuit son lent travail de contamination dans les établissements médico-sociaux, autrement dit les EHPAD. 2 225 résidents malades vendredi, 2 303 samedi 25 avril, soit 78 personnes de plus. Sur le nombre, 1 200 résidents sont des cas confirmés Covid-19, ils n'étaient que 1 148 vendredi. Le département d'Eure-et-Loir a connu le plus grand nombre de décès en EHPAD depuis le début de l'épidémie: 75. L'Indre et le Cher ont enregistré 61 décès chacun. Le Loiret, 41 et l'Indre-et-Loire, 31.

Le nombre de personnes en réanimation remonte légèrement

Vendredi, nous vous annoncions 2 personnes de moins en réanimation dans les hôpitaux de la région. Ce sont maintenant 3 personnes de plus en 24h00, ce qui porte le nombre actuel de malades en réanimation à 145 (54 dans le Loiret, 39 en Indre-et-Loire, 22 en Eure-et-Loir, 10 dans l'Indre et 6 dans le Cher).