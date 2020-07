Coronavirus : 11 foyers identifiés, le virus circule toujours en Normandie

Alors que les vacances d'été débutent, l'agence régionale de santé de Normandie continue d'appeler à la plus grande prudence à l'égard du coronavirus. Onze foyers épidémiques ont été identifiés dans la région et sont en cours d'investigation. Il y en a neuf en Seine-Maritime, un dans l'Eure et un dans l'Orne.

Le taux de reproduction du virus, c'est-à-dire le nombre de personnes en moyenne qu'un malade va contaminer, reste au-dessus du seuil de vigilance et s'établit désormais à 1,01. C'est en baisse par rapport au dernier point de situation des autorités sanitaires régionales. C'est le seul indicateur en "orange" pour notre région, tous les autres sont au vert.

Deux personnes ont été hospitalisées ce jeudi en Seine-Maritime, mais aucun nouveau décès n'est à déplorer. Cela porte à 219 le nombre de personnes hospitalisées dans notre région.