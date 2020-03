Coronavirus : 11 millions d'euros débloqués pour les élèves infirmiers et aides-soignants du Grand Est

La région Grand Est et l'agence régionale de santé annoncent que les élèves infirmiers et aides-soignants mobilisés pour l'épidémie de coronavirus seront récompensés financièrement. Onze millions d'euros ont été débloqués.

Ils sont plus de 8.000 à renforcer les équipes de soignants dans toute la région Grand-Est et ils vont en être récompensés. L'agence régionale de santé et la Région annoncent dans un communiqué avoir débloqué 11 millions d'euros pour indemniser les stagiaires infirmiers et aides-soignants qui travaillent dans les établissements de santé du Grand Est pour endiguer l'épidémie de coronavirus.

1.400 euros pour les élèves infirmiers, 1.000 euros pour les aides-soignants

Avec l'accord du ministère du travail, des fonds ont été débloqués. Concrètement, les élèves infirmiers percevront 1.400 euros par mois, explique la Région, et les élèves aides-soignants 1.000 euros par mois. En temps normal, les élèves infirmiers bénéficient de 112 à 200 euros et les élèves aides-soignants d'aucun indemnité. Pour l'heure, 6.600 élèves infirmiers sont mobilisés, ils sont 1.600 élèves aides-soignants.

Pour les stagiaires déjà mobilisés, il n'y a pas de démarche à réaliser. Pour ceux qui ne sont pas encore en stage, il faut remplir le formulaire suivant.