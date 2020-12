Coronavirus : "110 cas positifs et 18 morts" dans un Ehpad de Vence, le syndicat FO tire la sonnette d'alarme

Que se passe-t-il à l'Ehpad "La Vençoise" de Vence ? L'Agence régionale de santé et la direction de l'établissement ont communiqué, à nos confrères de l'AFP et de Nice-Matin, que 74 résidents ont été testés positifs au Covid-19 et que 13 sont décédés depuis le début du mois de décembre. La branche santé du syndicat Force Ouvrière 06 s'inquiète d'une situation encore plus grave.

"La situation est très inquiétante"

Selon FO Santé 06, 18 résidents atteints du coronavirus auraient trouvé la mort ces trois dernières semaines et 110 des 120 résidents auraient été testés positifs, tout comme 45 des 100 membres du personnel. La direction tempère en disant que les personnes décédées étaient âgées et souffraient aussi d'autres pathologies.

"Vu la situation de l'établissement, on ne peut pas se contenter de dire que c'est normal, c'est pour ça que je demande à ce qu'il y ait un CHSCT (comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail) qui se réunisse", dit Michel Fuentes, le secrétaire départemental de FO Santé 06.

Les visites maintenues

L'idée de ce conseil est d'alerter l'ARS sur la "réelle situation" et de comprendre "comment le virus a pu entrer à ce point dans l'établissement", pourtant soumis à un protocole sanitaire strict. Les visites ne sont pas interrompues malgré l'actualité, pour éviter un impact psychologique trop important chez les résidents, en ces temps de fêtes de Noël.

"Je peux comprendre, c'est très difficile d'interdire les visites, psychologiquement ça peut être plus violent que le virus. Maintenant, nous on demande à ce que toutes les mesures soient trouvées et mises en place pour assurer la sécurité, aussi bien des résidents, que des familles et du personnel", conclut Michel Fuentes.