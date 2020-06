Coronavirus : 111 décès supplémentaires en France, la baisse se poursuit en réanimation

Selon le communiqué publié ce mardi soir par la Direction générale de la santé, l'épidémie de coronavirus a entraîné la mort de 29.547 malades depuis début mars, soit 111 de plus que la veille. 19.090 patients sont décédés à l'hôpital (+38 en une journée). Quant aux Ehpad, les données qui viennent d'être actualisées portent le nombre de morts à 10.437, soit 73 de plus qu'il y a quelques jours.

Toujours moins de patients en réanimation

Plus de 10.500 malades sont toujours hospitalisés en France. 143 nouvelles admissions ont été enregistrées en une journée, contre 169 il y a une semaine. 820 patients atteints d’une forme sévère de coronavirus sont placés en réanimation, ils étaient 955 le 9 juin dernier. Le solde reste négatif dans ces services, avec 26 malades en moins par rapport à lundi.

Mais les autorités appellent à la prudence. Le virus continue en effet de circuler, "comme le montre le nombre de nouveaux clusters" : 239 cas groupés depuis le 9 mai, dont six nouveaux et 117 qui ne sont plus actifs. Mais la Direction générale de la santé se veut rassurante : "aucun cluster ne témoigne à ce jour d’une transmission communautaire non contrôlée".

Au total, depuis le début de l’épidémie, 103.451 personnes ont été hospitalisées, dont 18.231 en réanimation. 73 335 personnes sont rentrées à domicile.